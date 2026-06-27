Ｊ２磐田の２０２６―２７シーズン新体制発表記者会見が２７日、磐田市内で行われた。明治安田百年構想リーグ終了後に就任した秋葉忠宏新監督（５０）と、来日準備中のＤＦダニーロを除く新加入５選手が出席した。

秋葉監督は冒頭のあいさつで、開催中のサッカー北中米Ｗ杯に触れ、「日本サッカー界がＷ杯で盛り上がっていると思いますけれども、静岡のサッカー界を盛り上げるために、再びＡＫＢが戻ってきました。Ｗ杯に負けないくらいの熱をもう一度静岡で。この静岡のサッカー界を盛り上げていきたいので、ぜひ一緒にやっていきましょう」と熱く呼びかけた。

磐田は１９９０年代から２０００年代初頭にかけてリーグ３度の優勝を誇る黄金期を築いたが、近年はＪ１とＪ２を行き来し、特別大会でもＪ２・Ｊ３混合リーグで４０チーム中３２位と低迷。再建を託されたのが、昨季まで率いていた清水をＪ１昇格へ導いた熱血指揮官だ。静岡県内のライバルクラブである清水と磐田の両方で監督を務めるのは史上初。今季は神戸でコーチを務めていた熱男。ライバルクラブであったということもあり、就任までにいろんな葛藤があったというが、監督をやりたいという思いもあり、就任を決断したという。「史上初とか大好物」と秋葉節をさく裂させ、「当たり前のことに挑戦するのは全然面白いと思っていない」とニヤリ。「磐田と清水の両方で監督をやった人間も僕しかいない。昇格すれば、それも史上初。だから大好きです」と笑顔を見せた。

その上で、「そのためにジュビロ磐田に来ました。この決断をした以上、必ず皆さんとあるべき場所に戻したい。そしてＪ１で清水とのダービーを戦い、勝つところまでが目標。壮大な夢を持って挑戦したい」と力強く宣言した。