◆米大リーグ ブルワーズ６―２カブス（２６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が２６日（日本時間２７日）、敵地のブルワーズ戦に「４番・ＤＨ」でスタメン出場。ブルワーズの剛腕ミジオロウスキーからの出場１１試合ぶりの１１号ソロに続き、犠飛で２打点をマークした。試合は敗れ、同地区対決初戦を落とした。

２回先頭の第１打席では空振り三振。その後、四球１つの準完全ペースで快投していたミジオロウスキーに対し、５回先頭で２度目の対戦を迎えた。初球カットボールから４球連続直球でフルカウント。直前の直球から１６キロ差の外角低めへのスライダーを打ち、右中間席へ放り込んだ。打球速度１０３・８マイル（約１６７・０キロ）、飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）、打球角度２４度の会心の当たりに一塁を回ったところでガッツポーズ。チーム初安打となるメジャー通算９８号で１−０と先制した。

「（ミジオロウスキーは）今日はまっすぐの状態も良かったですし、スピードも変化球も良かったんで。なかなか簡単ではないですけど、とにかく積極的にゾーンに投げてくるピッチャーなんで、しっかりどんどん振ってこうというか、球種を絞らず、とにかく見えたら振るっていう感じでいきました」と本塁打を振り返った。

ミジオロウスキーは現在、サイ・ヤング賞候補の最右翼。今季すでに１００マイル（約１６０・９キロ）の剛速球を５１４球投げており、同２位ミラー（パドレス）の２０９球の倍以上。１２日のフィリーズ戦では、先発投手として史上最速の１０４・５マイル（約１６８・２キロ）を記録し、この日の初回にはクローアームストロングに対し１０５・５マイル（約１６９・８キロ）で記録を更新した。防御率と奪三振のリーグ２冠で、被本塁打４本は規定投球回到達投手では最少。５本目を鈴木が打った。

鈴木は昨年のポストシーズン、地区シリーズの同カードでミジオロウスキーから本塁打を打っている。ポストシーズンを含めると、この怪物右腕から２本塁打した打者は初めてだった。「なかなか１０４、１０５（マイル）という球は、捉えるのは難しい。紙一重なところになってくると思うんですけど、数多くスイングして、自分の強いスイングをするということをまずやっていかないと、なかなか弾ける球ではないので。そういった意味では、それを上回れたピッチングをされたという。ただそれだけかなと思います」と話した。

地区２位カブスは４連勝でストップし、同首位ブルワーズと７・５ゲーム差に広がった。