俳優の内田有紀が２７日、フジテレビ系「ミキティダイニング」で、普段仲の良い大物芸能人を告白、藤本美貴が「重め」「格式高い」と驚いた。

普段はどんな人と親しくしているのか？と聞かれた内田は「普段は天海祐希さんと加賀まりこさん」といい、ミキティは「重めの二人…」「格式高い」と苦笑い。すると内田は「そう思うでしょ？めちゃめちゃかわいいの」と天海も加賀もチャーミングであると主張。

「まりこさんは、ちょっと猫舌だから、スープはフゥフゥして食べたり。これ、もう熱くないですよ、ありがとう〜みたいな」とやり取りの一部も紹介。「天海さんも理想の上司って感じですけど、めちゃめちゃ少女。もちろんシャキッとされてるけど、優しいし、いろいろ教えて下さいます」と紹介した。

内田は「私の近況も聞いて下さるけど、どうしようもない時間を過ごしている時があった、若い時に。２人が心配してしょっちゅう連絡をくれた」といい、ミキティは「何系のどうしようもない時間？」と聞くと、内田は「あんまり言いたくない」と笑って回避。

そして集まるときの店は加賀が選ぶといい「私も天海さんもお店を知らないので」「可愛いお店。個室とかも入らない」と説明。ミキティは「大丈夫？」と驚くと、内田は「誰も来ない」と苦笑い。「高級とか難しい所には行かない」と話していた。