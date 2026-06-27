［W杯マッチ66］注目の強豪対決はスペインに軍配！バエナのゴールでアルゼンチンとの対戦を回避
MATCH 66 グループ 第3戦
2026年6月27日 09:00キックオフ（会場：グアダラハラスタジアム)
ウルグアイ 1-0 スペイン
勝ち点4で首位通過を狙うスペインと負ければGL敗退の可能性があるウルグアイ。かつてワールドカップを制した2カ国の対戦は、前半の42分に動いた。マルコス・ジョレンテのクロスにいち早く反応したアレックス・バエナが右足を振り、ウルグアイGKフェルナンド・ムスレラがこれを弾き切れず、そのままボールはネットを揺らした。
しかし後半に入ってもウルグアイはなかなか得点を奪うことができない。対するスペインもボールは保持するもゴールが生まれず。87分には裏に抜けたフェラン・トーレスが、フリーでシュートを放つもクロスバーに当ててしまい、追加点を決めることができない。
すると後半アディショナルタイム、アグスティン・カノッビオが危険なタックルで一発退場。数的不利に陥ったウルグアイは最後まで得点が奪えず、試合は1−0でスペインが勝利。勝ち点3を積み上げ首位通過を果たし、敗れたウルグアイは２大会連続のGL敗退となった。
スペインは7月3日、グループJの2位通過のチームと対戦する。
［スコア］
ウルグアイ 1-0 スペイン
［得点者］
ウルグアイ
スペイン
アレックス・バエナ（42）
［ポゼッション］
ウルグアイ 35%
スペイン53 %
中立 12%
［シュート数］
ウルグアイ：7本
スペイン：6本
［枠内シュート］
ウルグアイ：2本
スペイン：1本
［イエローカード］
ウルグアイ
ギジェルモ・バレラ
ファン・サナブリア
ニコラス・デ・ラ・クルス
スペイン
アレックス・バエナ
［レッドカード］
ウルグアイ
アグスティン・カノッビオ
スペイン
ウルグアイ
フォーメーション：［4-1-2-3］
監督：マルセロ・ビエルサ
GK
フェルナンド・ムスレラ（エストゥディアンテス）
DF
セバスティアン・カセレス（クラブ・アメリカ）
ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ）
マティアス・オリベラ（ナポリ）
MF
マヌエル・ウガルテ（マンチェスター・ユナイテッド）
ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム）
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード）
アグスティン・カノッビオ（フルミネンセ）
マクシミリアーノ・アラウホ（スポルティングCP）
ファン・サナブリア（レアル・ソルトレイク）
FW
ダルウィン・ヌニェス（アル・ヒラル）
交代出場
45分 マヌエル・ウガルテ→ニコラス・デ・ラ・クルス（フラメンゴ）
45分 フェルナンド・ムスレラ→セルヒオ・ロチェ（インテルナシオナル）
56分 フェデリコ・バルベルデ→フェデリコ・ビニャス（レアル・オビエド）
70分 ファン・サナブリア→ブライアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ）
スペイン
フォーメーション：［4-1-2-3］
監督：ルイス・デ・ラ・フェンテ・カスティーリョ
GK
ウナイ・シモン（アスレティック）
DF
マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
アイメリック・ラポルト（アスレティック）
パウ・クバルシ（バルセロナ）
マルク・ククレジャ（チェルシー）
MF
ミケル・メリーノ（アーセナル）
アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）
ペドリ（バルセロナ）
ロドリ（マンチェスター・シティ）
FW
ラミン・ヤマル（バルセロナ）
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
交代出場
60分 ペドリ→ダニ・オルモ（バルセロナ）
60分 ミケル・メリーノ→ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）
66分 アレックス・バエナ→ジェレミー・ピノ（クリスタル・パレス）
76分 ラミン・ヤマル→ニコ・ウィリアムス（アスレティック）
76分 ミケル・オヤルサバル→フェラン・トーレス（バルセロナ）