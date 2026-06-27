MATCH 65 グループH第3戦



2026年6月27日 9:00キックオフ（会場：ヒューストンスタジアム）



カーボベルデ 0-0 サウジアラビア



今大会を大いに盛り上げているカーボベルデはここまで2試合連続ドロー中。ワールドカップ初出場で初勝利を達成し、決勝トーナメント進出を決めたいところだ。



一方のサウジアラビアは前の試合でスペインに0-4と大敗。決勝トーナメントに進出するためには勝利が必要な状況だ。





カーボベルデはスタメンを5名変更。一方のサウジアラビアは、スタメンを3名変更。最前線には今大会初出場となるスルタン・マンダシュが起用された。また、スペイン戦は5バックで臨んだものの、この試合は4バックにシステムを変更している。試合は序盤からサウジアラビアが積極的にプレッシャーをかける展開に。4分にサイドバックのサウド・アブドゥルハミドが前線からプレスをおこないイエローカードをもらうも、負けられない試合で前に出る姿勢を見せた。18分にはエースのサレム・アルドサリがシュートを放つも、ブロックされる。一方のカーボベルデは縦に速い攻撃で得点をねらう。22分にはウィリー・セメドがペナルティーエリア内に侵入し、シュートを放つもGKにセーブされた。中盤でボールを奪い合う展開が続いたが、ハイドレーションブレイク明けはカーボベルデが相手ディフェンスを剥がしながら攻撃に出る。すると、サウジアラビアにアクシデントが。守備時に足を出した際にハッサン・タムバクティがピッチに倒れ込んでしまい、担架で運ばれて33分に交代を余儀なくされた。相手陣内でのボール保持率を高めながら、カーボベルデが攻め込む展開が続く。42分にはセメドが強烈なシュートを放つもゴールを決めることができない。すると、前半アディショナルタイムにサウジアラビアにもチャンスが生まれる。クロスに対してモハメド・カンノが頭であわせるもホジーニャがキャッチ。その後はお互いにチャンスを作るもスコアは動かず、0-0で前半が終了した。後半に入ると48分にカーボベルデのジャミロ・モンテイロがシュートを放つもキーパーの正面に。さらに50分にはケビン・ピナがペナルティーエリア外から左足で強烈なシュートを放つもゴール左上に外れてしまった。その後もカーボベルデがゴール前まで攻め込むシーンが続くも、サウジアラビアの守備を崩すことができない。スコアは動かないまま、後半のハイドレーションブレイクを迎えた。ハイドレーションブレイク明けにはサウジアラビアがムサブ・アルジュワイルからのセットプレイや立て続けのロングスローからチャンスを作るもゴールは決まらない。すると、75分にカーボベルデがこの試合最大のチャンスを迎える。自陣からのロングパスをヌーノ・ダ・コスタが収めてアウトサイドで右に流れていたラロス・ドゥアルテにパス。ラロス・ドゥアルテが右足の強烈なシュートを放つも、モハメド・アルオワイスがファインセーブをして得点を許さなかった。さらに80分を過ぎてもカーボベルデはケビン・ピナやヌーノ・ダ・コスタらが立て続けにシュートを放つなど圧倒的に攻め込むもゴールを決めることができない。後半アディショナルタイムになると、勝たなければならないサウジアラビアがゴール前に攻め込むシーンを見せるがゴールならず。反対にカーボベルデが最終盤に決定機を作る。ゴール前のクリアからボールをつなぎ、ロドリゲスがポケットを取り、ヌーノ・ダ・コスタが決定的なシュートを放つも押し込むことができずにこのまま試合は終了。スコアレスドローとなったが、スペインとウルグアイの試合結果を待ち、スペインが勝利をしたことでカーボベルデのグループリーグ2位が確定。カーボベルデが初出場で決勝トーナメントに進出をするという快挙を成し遂げた。［スコア］カーボベルデ 0-0 サウジアラビア［得点者］カーボベルデなしサウジアラビアなし［ポゼッション］カーボベルデ 45%サウジアラビア 44%中立 11%［シュート数］カーボベルデ：15本サウジアラビア：7本［枠内シュート］カーボベルデ：2本サウジアラビア：3本［イエローカード］カーボベルデ・ワグネル・ピナサウジアラビア・サウド・アブドゥルハミド・サレム・アルドサリ・ナセル・アルドサリ・フェラス・アルブライカン［レッドカード］カーボベルデなしサウジアラビアなしカーボベルデフォーメーション：［4-1-2-3］監督：ペドロ・レイタオ・ブリトGKホジーニャ（チャベス）DFワグネル・ピナ（トラブゾンスポル）ディネイ（アル・バタエフ）ピコ（シャムロック・ローバーズ）ジョアン・パウロ・フェルナンデス（ステアウア・ブカレスト）MFケビン・ピナ（クラスノダール）ジャミロ・モンテイロ（ズウォレ）デロイ・ドゥアルテ（ルドゴレツ）ライアン・メンデス（ウードゥル）FWダイロン・リブラメント（カーサ・ピア）ウィリー・セメド（オモニア）交代出場61分 ダイロン・リブラメント→ヌーノ・ダ・コスタ（バシャクシェヒル）61分 ウィリー・セメド→ヘリオ・バレラ（マッカビ・テルアビブ）71分 ジャミロ・モンテイロ→ラロス・ドゥアルテ（プスカシュ・アカデミア）71分 ライアン・メンデス→ギャリー・ロドリゲス（アポロン・リマソール）94分 ワグネル・ピナ→スティーブン・モレイラ（コロンバス・クルー）サウジアラビアフォーメーション：［4-4-2］監督：ゲオルギオス・ドニスGKモハメド・アルオワイス（アル・ウラー）DFナワフ・ブシャル（アル・ナスル）アブドゥレラー・アルムアリ（アル・ナスル）サウド・アブドゥルハミド（RCランス）ハッサン・タムバクティ（アル・ヒラル）MFモハメド・カンノ（アル・ヒラル）アブドゥラー・アルハイバリ（アル・ナスル）ナセル・アルドサリ（アル・ヒラル）サレム・アルドサリ（アル・ヒラル）FWフェラス・アルブライカン（アル・アハリ）スルタン・マンダシュ（アル・ヒラル）交代出場33分 ハッサン・タムバクティ→アリ・ラジャミ（アル・ヒラル）46分 アブドゥラー・アルハイバリ→ムサブ・アルジュワイル（アル・カーディシーヤ）65分 サレム・アルドサリ→モハメド・アブ・アルシャマト（アル・カーディシーヤ）65分 スルタン・マンダシュ→アブドゥラー・アルハムダン（アル・ナスル）82分 ナワフ・ブシャル→モテブ・アルハルビ（アル・ヒラル）