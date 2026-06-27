【台風情報】台風7号は日本の東に 北上して関東方面へ 今後の進路と勢力、位置を詳しく【気象庁】
台風第7号(メーカラー)
2026年06月27日12時45分発表
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27日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 潮岬の南南西約150km
中心位置 北緯32度20分 (32.3度)
東経135度00分 (135.0度)
進行方向、速さ 東北東 55 km/h (30 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 南東側 330 km (180 NM)
北西側 220 km (120 NM)
27日13時の推定
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 潮岬の南約120km
中心位置 北緯32度30分 (32.5度)
東経135度30分 (135.5度)
進行方向、速さ 東北東 55 km/h (30 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 南東側 330 km (180 NM)
北西側 220 km (120 NM)
■あす、温帯低気圧に
28日00時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 銚子市の東約240km
予報円の中心 北緯35度40分 (35.7度)
東経143度25分 (143.4度)
進行方向、速さ 東北東 70 km/h (39 kt)
中心気圧 994 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
28日12時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯38度00分 (38.0度)
東経152度25分 (152.4度)
進行方向、速さ 東北東 70 km/h (38 kt)
中心気圧 996 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)