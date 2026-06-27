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台風第7号(メーカラー)
2026年06月27日12時45分発表

【写真を見る】【台風情報】台風7号は日本の東に　北上して関東方面へ　今後の進路と勢力、位置を詳しく【気象庁】

27日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    潮岬の南南西約150km
中心位置    北緯32度20分 (32.3度)
東経135度00分 (135.0度)
進行方向、速さ    東北東 55 km/h (30 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域    南東側 330 km (180 NM)
北西側 220 km (120 NM)

27日13時の推定
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    潮岬の南約120km
中心位置    北緯32度30分 (32.5度)
東経135度30分 (135.5度)
進行方向、速さ    東北東 55 km/h (30 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域    南東側 330 km (180 NM)
北西側 220 km (120 NM)

■あす、温帯低気圧に

28日00時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    銚子市の東約240km
予報円の中心    北緯35度40分 (35.7度)
東経143度25分 (143.4度)
進行方向、速さ    東北東 70 km/h (39 kt)
中心気圧    994 hPa
最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)

28日12時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯38度00分 (38.0度)
東経152度25分 (152.4度)
進行方向、速さ    東北東 70 km/h (38 kt)
中心気圧    996 hPa
最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)