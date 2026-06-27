俳優の柄本明（77）が26日放送のTBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。次男で俳優の柄本時生（36）のエピソードを聞かされ、まさかの反応を見せる場面があった。

MCの「Kis-My-Ft2」の藤ヶ谷太輔は明に以前から会いたいと思っていたとし、大感激。明が「何か、うちの息子もお世話に」と続けると、藤ヶ谷は「そうなんです。一緒にドラマを」と返答、同じくMCの笑福亭鶴瓶は「時生とめっちゃ仲いいんやね」と紹介した。

藤ヶ谷は「10年ぐらい前は、3作品ぐらい連続で時生くんと一緒に共演したりとか、思い出があります」と説明。同局ドラマ「ビギナーズ!」（2012年）に出演時には時生がメインとなる放送回があり「時生が気合が入っていて。自分のメイン回でもあるし、親父が見るっていうので。えっ、マジで？って」などと証言した。

すると明は手を振りながら「俺、見てない」とまさかの一言。藤ヶ谷が「えっ？」と驚き黙り込むと、鶴瓶は「もうちょっと聞いてあげえな！もうちょっと聞いてから見てないって」とツッコミを入れた。

藤ヶ谷は気を取り直し「それぐらいみんなで、あっ、お父さんが見るんだって言って頑張ったというか」と続け、明は「うん、うん」と何度もうなずき目を細めた。