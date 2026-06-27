元サッカー日本代表ＦＷの武田修宏氏が２７日、生放送されたＡＢＣテレビのニュース情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）にパネリストとして出演。番組冒頭ではサッカーＷ杯が特集され、日本代表の決勝トーナメント１回戦・ブラジル戦のスコアを予想。武田氏は１―１でＰＫ戦の末に日本の勝利とした。

武田氏は「モロッコは全員で頑張ってくるけど、ブラジルはパス回しながら自由に来るんで。ラテンの国民性もある。勝ってるときはノッてくるけど、負けてるときの我慢は、日本の方が我慢強い」とＣ組２位通過のモロッコよりも１位通過のブラジルの方がムラっ気があり、日本にとってチャンスがあるとジャッジ。さらにブラジル代表の「ＰＫのデータ、全部取ってます」と日本代表のスカウティングは万全だと強調。「で、ここまでいって最後は（ＧＫ鈴木）彩艶さんが止めると」と守護神の神セーブに期待した。

さらに武田氏は「きのう（２６日）森保監督から来たメールが…」とサッカー日本代表の現役時代にチームメートだった森保一監督からメールが来たことを告白。「本気の証明の本当に強いブラジルと戦えるのが楽しみ」という内容だったと説明した。昨年１０月１４日の国際親善試合（味の素スタジアム）は３―２で逆転勝利したが、ＦＷネイマールはけがで不在。守乱を招いた先発ＤＦ４人と先発ＧＫは全員、Ｗ杯メンバーから漏れている。