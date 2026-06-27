◇W杯北中米大会1次リーグH組 カボベルデ 0―0 サウジアラビア（2026年6月26日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の最終第3戦が26日（日本時間27日）に行われ、初出場のカボベルデがサウジアラビアと0―0で引き分け、勝ち点3の同組2位で初の決勝トーナメント進出を決めた。初出場での決勝トーナメント進出は10年南アフリカ大会のスロバキア以来で、3引き分けでの進出は1958年大会のウェールズ、90年大会のアイルランドとオランダ、98年大会のチリに次いで史上5度目。決勝トーナメント1回戦では大会連覇を狙うアルゼンチン（J組1位）と対戦する。

サウジアラビア戦はスコアレスドローに終わったものの、終了から数分後、勝ち点2で並んでいたウルグアイが敗れて決勝トーナメント進出が決定。プレーヤー・オブ・ザ・マッチにはカボベルデMFのデロイ・ドゥアルテ（ルドゴレツ）が選ばれた。「正直言って信じられない気持ち。まるで夢を見ているよう」と声をうわずらせたD・ドゥアルテは「子供の頃からずっと、W杯でプレーすることを夢見てきた。マン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、歴史に名を刻むなんて想像もしていなかった」と笑顔で話した。

D・ドゥアルテはオランダ生まれ。U―19年代まではオランダ代表だったが、22年にカボベルデ代表としてのプレーを選択した。大西洋に浮かぶ島国カボベルデはW杯出場へ向けて国外出身選手を招集して強化を図った経緯があり、D・ドゥアルテもその一人だった。「まずは祝杯を挙げよう。本当にうれしい。カボベルデ国民全員が喜んでくれることを願っている」と語り、連覇を狙うアルゼンチンへの挑戦へ「厳しい試合になるだろうけど、信じよう。何だって起こり得る」と意気込んだ。

＜H組順位＞

(1)スペイン 勝ち点7（2勝1分け）得点5 失点0 +5

(2)カボベルデ 勝ち点3（3分け）得点2 失点2 0

(3)ウルグアイ 勝ち点2（2分け1敗）得点3 失点4 -1

(4)サウジアラビア 勝ち点2（2分け1敗）得点1 失点5 -4