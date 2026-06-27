俳優野村康太（22）が27日、都内で、1stフォトブック「隣の君」（ホーム社）発売記念イベントに出席した。

同写真集のコンセプトは“デート”で舞台は沖縄だ。沖縄を選んだ理由を「小さい時からずっと行ってみたかった」と明かした。「高校の修学旅行で行く予定だったのですが、コロナで行けなくなってしまった」と言い、「なので、今回このファーストフォトブックをきっかけに沖縄に行けたらいいなと思ってお願いしました」。

お気に入りのカットは、運転するシーンだ。「表情もにこやかで、すごくデートっぽい写真だなって」。また、「実際に運転もしていますが、2年ぶりの運転ですごくぎこちなくて、時速10キロぐらいのゆっくり運転」と告白。「そんな裏エピソードも踏まえて、すごく楽しかった思い出があったので」とその理由を笑顔で述べた。

初のフォトブックを「野村康太のいろんな要素が含まれていて、本当にたくさんの魅力が詰まったすてきな1冊になっていると思います」と胸を張り、「ぜひ野村康太とデートをしている感覚になっていただけたらいいなと思っています」とアピールした。