◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２６日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

パドレスの松井裕樹投手が２６日（日本時間２７日）、敵地・ドジャース戦に２点リードの６回１死一塁の場面で２番手としてマウンドに上がり、１死満塁のピンチを招いたが、無失点で切り抜けた。

６回１死一塁から迎えた最初の打者フリーマンには左翼線への二塁打。続くベッツは申告敬遠で歩かせると、マンシーは三塁への内野フライ。インフィールドフライが宣告するのが遅れた審判団を見たのか、マチャドは意図的に落球してみせる“トリックプレー”も披露したが、走者は飛び出さず。結果はインフィールドフライの三飛。松井は最後は、タッカーを中飛に仕留めると引き揚げながらグラブをぽんとたたき、ナインにハイタッチで迎えられた。

松井はキャンプで左足内転筋を痛めて初登板は５月８日。最初の１２イニング無失点。その後も大崩れすることなくブルペンの一角をキープしている。前回の２３日の本拠地・ブレーブス戦に５―５の同点の４回２死二塁で４番手で登板。イニングまたぎで６回まで２回１／３を投げ３安打１失点で降板していた。