歌手の和田アキ子（76）が27日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。自身の足にまつわる意外な事実を明かす場面があった。

この日は台風7号、8号が日本列島に上陸。オープニングからの台風情報が伝えられる中、都内でも雨が続いているが、和田は「都内でも、私、今日一番いい時間に、運転手さんに待っていただいて、ちょっとでも歩こうと思って、9時前後には雨が小降りっていうか。傘さすと、雨が降っているってわかるんですけど」と小雨の間にウオーキングをしたことを明かした。

そんな中、「元々、右足の手術して、左も手術して」と自身が受けた足の手術に言及。「たまたまなんですけど、先生が“アッコちゃん、左足を長くしといた、短かったから”って。“1センチ長くしといた”って後で言われて。“先生もう私、何十年もこれで生きてきたのに、やめてくださいよ”とかって言って。ズボンなんか作ると丈が全然違うんだけど」と自身の足にまつわる意外な事実を明かした。

「左足が上がらないんですね、意外に滑るの」と和田。「だから都内の方は雨止んだからちょっとお買い物とか、今のうちに夜までにお買い物スーパー行こう”とかね、本当に気をつけて、足を上げてゆっくり。本当に歩くとき、気をつけてほしいですね」と呼びかけた。

和田は2023年9月にかねて痛めていた右膝関節の手術（単顆人工膝関節置換術）を受け、入院、翌24年1月には左の股関節手術を受けている。