ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー(以下、ウマ娘)」の新シナリオ「らっしゃい!トレセン軒! ～恩返し、始めました～(以下、トレセン軒編)」が6月29日より実装される。今回のテーマはなんとラーメン！ しかも、ウマ娘がファンに手作りのラーメンを届けることが目的、というシナリオとなっている。

そもそも、ウマ娘と食は切っても切れない関係だ。過去の育成シナリオでは、ちょうど2年前に実装された「収穫ッ！満腹ッ！大豊食祭」において、ウマ娘たちが料理を作って食べて強くなっていくシナリオを展開していたし、ゲーム以外の漫画やアニメなどの作品においても、主人公のウマ娘たちが食べる描写が必ず差し込まれており、物語の中で重要な役割を果たしていた。しかもどの料理も美味しそうに描かれており、本作における食へのこだわりは、ある意味で必須級の要素の1つとなっている。

今回の新シナリオにおいては、ラーメンの情報雑誌「ラーメンWalker」の監修協力もあり、地域ごとのラーメンに関する情報や、カットシーンにおけるラーメンの描写がかなりリアルに再現されているそうだ。

ということでラーメンをテーマに展開する今回の新育成シナリオ「トレセン軒編」だが、果たしてどんなストーリー展開が待っているのだろうか？ そして育成の効率や周回のしやすさはどのようなものなのか？

今回はメディア向けに事前に開催された先行体験会に参加し、新育成シナリオ「らっしゃい！トレセン軒！ ～恩返し、始めました～」をプレイする機会に恵まれたので、プレイ感などをレポートしていきたい。なお、体験会でプレイした新育成シナリオについては開発中となるため、リリース時と異なる場合がある点は予めご了承頂きたい。

ついにウマ娘がラーメン屋を開業！？予想外のユニークな展開にシナリオの内容にも期待が高まる

もちろんラーメン修行と並行してトレーニングにも奮闘！ラーメン作ってさらに強くなれ！

たづなさんとライトハローが電撃復帰！ 懐かしの顔ぶれで挑むラーメン道

【シナリオPVより】

新たな育成シナリオ「トレセン軒編」の主なあらすじは、ファンに恩返しするため全国的なラーメンイベントを開催することにしたウマ娘たちが、駿川たづなさんとライトハローの協力を得て、トレセン軒の暖簾を掲げて奮闘するというもの。

今回の新育成シナリオでは、常にトレーナーをフォローしてきたトレセン学園理事長秘書の駿川たづなさん、そして、4年前の育成シナリオ「グランドライブ編」で登場したイベントプロデューサーのウマ娘、ライトハローの2人がトレセン軒の盛り上げに協力してくれる流れとなっている。2人とも久しぶりのシナリオ出演ということで、過去からプレイするトレーナーには懐かしく、新規のトレーナーには新鮮な2人の登場となる。

今回の新育成シナリオにおける友人サポートカードは、駿川たづなさんがメインとなる「SSR[一杯のノスタルジア]」。シナリオ実装時に同時にガチャに登場することが決定しているので、プレイ前に手に入れておきたいところだ。なお「SSR[一杯のノスタルジア]駿川たづな」以外に、「シナリオリンク効果」を持つ友人サポートカードや、グループサポートカードは次のシナリオの実装までは新規で登場しないという。

今回のシナリオリンクキャラクターは、ファインモーション、メイショウドトウ、ナイスネイチャ、ナリタトップロード、カルストンライトオの5人。ファインモーションは、キャラクターの特徴としてラーメン大好きお嬢様として描かれているのでとても分かりやすい。

ちなみにメイショウドトウは新シナリオ実装タイミングで新たなサポートカードが用意されるほか、ナリタトップロードも新シナリオのタイミングで新たな衣装のバージョンが実装される予定のようだ。

今回の友人サポートカードは駿川たづなさん！

メイショウドトウのサポートカードも新シナリオ実装時に同時にガチャに登場

育成シナリオとしては、ウマ娘ごとに固有イベントを行なうタイプのものとなる。シナリオ固有のイベントは育成開始直後の3ターン目に行なわれる「地域選択」、以降は年末に行なわれる「ラーメン・ジャンボリー(RMJ)」となっており、シニア級の年には「超RMJ」が開催され、シナリオ固有のイベントはここでクライマックスを迎える。最後のURAファイナルズも行なわれるので、キャラクター毎の固有イベントやみんな大好き「温泉」イベントのチェックも行なえるのはありがたい。

育成開始直後、または「RMJ」終了時に行なわれる「地域選択」では、全国各地のラーメンで有名な地域の中から3地域を選択する。選択可能な地域数は初回とクラシック級開始時のみ5地域から、シニア級では10地域の中から選択できる。選択した地域によって、後述するシナリオ固有の「コツ」ゲージの基礎獲得量や、「試食会」での育成効果に影響を与えることとなる。

地域選択では、全国各地のラーメンで有名な地域から3地域を選択

選択した地域に応じてトレーニング効果などが変化。同じ地域でも選択した時期によって育成効果が変化する場合もある

新育成シナリオでは、トレーニング中に「ラーメンのコツ」ゲージが新たに追加される。トレーニングアイコンにはランダムで「コツ」のアイコンが付与されており、選択したトレーニングに応じてコツのゲージが貯まっていく。

ラーメンのコツには「麺」、「スープ」、「トッピング」の3種類がある。ゲージが満タンになるとこれらコツが1個獲得できる。ラーメンのコツは所持数制限があり、最大10個までしか所持できず、11個目を獲得する際には、古い順にラーメンのコツが消えてしまう。さらに特殊な「隠し味の秘訣」も用意されており、こちらは特定のイベントで獲得可能だ。

貯めたラーメンのコツは、「試食会」の開催に使用できる。試食会は1ターンに1回までしか実行できないが、ターン経過は起こらないという特殊な行動。トレーニングの邪魔にはならず、むしろ「スピードのトレーニング効果アップ」などトレーニングに対してプラスの効果が発生するので、積極的に開催したい項目だ。実際にプレイしていると「試食会」を実行する回数はかなり多くなる。

試食会の実行には、その時選択している地域のラーメンごとに設定されたラーメンのコツを消化する。コツが足りない場合であっても、前述の「隠し味の秘訣」で代用できるが、1回の試食会で使える「隠し味の秘訣」は2個までという制限がある。さらにこれら「ラーメンのコツ」は「RMJ」の後にリセットされるので、年末までに如何に効率よく試食会を行なうかも重要なポイントになりそうだ。

そして試食会を実行すると得られる「盛り上がり」ptを一定量貯めることで「盛況度」ランクが上がっていき、年に1度の「RMJ」では、盛況度に応じたボーナスが獲得できる。育成期間中に3回行なわれる「RMJ」だが、最終年に開催される「超RMJ」では、いつもの盛況度以上のボーナスが獲得できる場合もあるので、ここを目指すのがシナリオ攻略のカギとなるのは間違いないだろう。

トレーニングアイコン右上に「コツ」のアイコンが追加されている

試食会はトレーニングでストックしたコツを消化して行なう

試食会スタート前にはトレーニング効果などの情報も提示される

試食会のカットシーンでは、ラーメンを作成するウマ娘たちの様子が堪能できる。眼福すぎる

厨房で躍動するウマ娘たち!鍵を握るのは「試食会」のタイミング

今回の先行体験会において、筆者はゴールドシップの最新衣装となる[La mode 564]をチョイスした。やはり固有イベントでも食に関するネタが多いゴールドシップなら、今回のシナリオにもピッタリと考えたからだ。あとはシンプルに今でも大好きなウマ娘だからこそ、つよつよに育成したいという思いもあってのチョイスだ。

早速「トレセン軒編」の育成にもゴールドシップで挑戦してみたが、プレイ感としては、とにかく試食会をひたすら行なうことがシナリオ全体の進捗においても、育成においても超重要だ。

ラーメンのコツのゲージは7メモリあり、7メモリ分ゲージを蓄積させることでコツが獲得できるのだが、どの地域を選択した場合も、基礎獲得量は高めに設定されているほか、トレーニング実行時の友人などの人数に応じてゲージ量も追加されるし、友情トレーニング発動時には全てのゲージが追加で獲得できる。つまり、コツはかなり簡単に貯められるので、なるべくコツのストック上限10個を越えないところでバンバンと試食会を実行するのが重要なのだ。

今回は最新衣装[La mode 564]のゴールドシップをチョイス。やっぱゴルシなんよ(かわいい)

試食会開催時には、ラーメン屋の衣装を着たゴルシが楽しめる

地域選択については、好みで選べば問題ないと思われるが、個人的には1つのトレーニング項目にコツが集中するように地域を選び、3年目には複数のトレーニングにコツが分散するよう地域を選ぶのがバランスよく育成できるように感じた。選択できる地域については、同じ地域であっても1年目と2年目、3年目など選択する時期によっても効果が変化するため、もっと効率的な選択肢もありそうで、研究しがいがあるだろう。

コツの状況把握とストック上限を越えない範囲での試食会開催がかなり重要な要素だ

選択した地域によってトレーニングの効果も変化するので地域選択はかなり重要だ

今回の新育成シナリオにおいては、頻繁に「試食会」が挟まれるのだが、ここでは、ラーメン屋の厨房で働くウマ娘たちの新規カットシーンが楽しめる。食べる姿も魅力的だが、献身的に働くウマ娘たちの様子を眺めるのもトレーナー冥利につきるというものである。さらに、ラーメンのビジュアルも凝っており、地域ごとのリアルなご当地ラーメンのビジュアルが堪能できるのも面白い。あまりにリアルで飯テロ効果も抜群なため、ラーメンが食べたくなること請け合いだ。

試食会を行なうと、カットシーンが楽しめてトレーニング効果も発動できるので、メリットしかない

「隠し味の秘訣」があればコツ不足でも試食会が開けるのはありがたい！

恩恵抜群のSSR「[一杯のノスタルジア]駿川たづな」は必須級か？

「らっしゃい！トレセン軒！～恩返し、始めました～」の育成効果については、実際に自身の手持ちのサポートカードや継承ウマ娘を使ってみないと分からない面もあるが、試食会を実行した時のトレーニング効果がかなり高いため、これまで以上に効率的な育成ができそうだ。

トレーニング項目に対して、コツゲージの要素がランダムで割り当てられるため、多少は運の要素も絡むが、友情トレーニングなど、自分が選択したトレーニング項目以外のコツゲージを上げる要素も豊富に用意されていることもあり、かなりバランスよく育成が楽しめるシナリオとなっているという印象だ。

ただし、「トレセン軒編」を楽しむうえで、今回新たに追加される駿川たづなさんの新サポートカード「SSR[一杯のノスタルジア]」は必須級と言えそうだ。というのも新サポートカードを組み込むことで、基礎取得ゲージの獲得量が10増加、地域選択時のコツの獲得数が全コツ2個追加、お出かけ時に「隠し味の秘訣」が確定で2個獲得可能、夏合宿中の全取得ゲージが毎ターンMAXになるといった強力な効果が用意されているからだ。なお、駿川たづなさんのそのほかのサポートカード、ライトハローのサポートカードを使用した場合は、SSR/Rなどのレアリティは関係なく、上記の半分の効果が得られるようになっている。

「ウマ娘」は順調に5周年を過ぎ、今年はいよいよ6年目に突入した。6月下旬には新機能として「自主トレ育成」機能が追加となる。こちらは今でも便利な「おまかせ育成」をさらに発展させた時短機能となっており、アプリを閉じた状態や、ホーム画面でほかの機能を使っている間でもバックグラウンドで育成が自動で行なわれ、一定時間の経過で育成が完了するという。今回は実装前だったこともあり、まだ試していないが、リリース後は是非チェックしたい衝撃の時短機能となっている。

今年はライブも7thイベント「WORLD TOUR」ということでついにウマ娘では初となるワールドツアーが開催される。先日の東京公演を皮切りに、開催地はLA、ロンドン、ソウル、そして横浜。海外版「ウマ娘」などのリリースを経てのワールドツアーということで、期待が高まる。世界を相手にどこまで盛り上がっていくのか。ウマ娘からは今後も目が離せない。

うまく立ち回れば全てのラーメン・ジャンボリー(RMJ)でベストの評価が獲得できる

シナリオリンクのキャラクターたちとの絡みなど、今回も心を揺さぶるシナリオが堪能できる

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