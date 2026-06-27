中村獅童、息子2人とのお揃い浴衣ショット披露「目元似てる」「爽やか」と反響
【モデルプレス＝2026/06/27】歌舞伎俳優の中村獅童が6月25日、自身のInstagramを更新。息子2人とのショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】53歳歌舞伎俳優「目元似てる」息子2人とのお揃い浴衣ショット披露
中村は「本日、歌舞伎座六月大歌舞伎、無事に千穐楽を迎えることができました。梅雨時の、お足元が悪い日も多いなか、連日たくさんのお客様にお越しいただきましたこと心より嬉しく、感謝申し上げます。陽喜も夏幹も、毎日たのしく舞台に立たせていただきました」とつづり、長男・陽喜くん、次男・夏幹くんが出演している公演の終演を報告。お揃いの浴衣姿で中村の膝の上に夏幹くんが座り、陽喜くん、夏幹くんがダブルピースしているショットや夏幹くんと中村の舞台衣装姿を披露している。
また「また皆様にご披露できる日を夢見て…」と息子2人の歌舞伎座の公演への出演にもコメントを記している。
この投稿にファンからは「目元似てる」「そっくり」「爽やか」「千穐楽おめでとうございます」「お揃いの浴衣姿が可愛すぎる！」「ダブルピースがたまらない」「膝の上に座る夏幹くん、甘えん坊で可愛い」「また3人で舞台に立つ姿を待っています」などといった反響が寄せられている。
中村は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】53歳歌舞伎俳優「目元似てる」息子2人とのお揃い浴衣ショット披露
◆中村獅童、息子2人との3ショット公開
中村は「本日、歌舞伎座六月大歌舞伎、無事に千穐楽を迎えることができました。梅雨時の、お足元が悪い日も多いなか、連日たくさんのお客様にお越しいただきましたこと心より嬉しく、感謝申し上げます。陽喜も夏幹も、毎日たのしく舞台に立たせていただきました」とつづり、長男・陽喜くん、次男・夏幹くんが出演している公演の終演を報告。お揃いの浴衣姿で中村の膝の上に夏幹くんが座り、陽喜くん、夏幹くんがダブルピースしているショットや夏幹くんと中村の舞台衣装姿を披露している。
◆中村獅童の投稿が話題
この投稿にファンからは「目元似てる」「そっくり」「爽やか」「千穐楽おめでとうございます」「お揃いの浴衣姿が可愛すぎる！」「ダブルピースがたまらない」「膝の上に座る夏幹くん、甘えん坊で可愛い」「また3人で舞台に立つ姿を待っています」などといった反響が寄せられている。
中村は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
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