LE SSERAFIMサクラ、ベッド上で胸元開放コーデ披露「お家デート感たまらない」「色っぽい」の声
【モデルプレス＝2026/06/27】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が6月26日、自身のInstagramを更新。ベッドで編み物をしているショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】28歳人気K-POPメン「色っぽい」ベッド上で胸元開放コーデ
サクラは「夏編み始めました」とつづり、ベッドの上でのリラックスショットを投稿。胸元がザックリと開いたキャミソールにチェックのシャツを羽織った姿で、カメラを覗き込むような前屈みの体勢のショットや、編み物をしている姿を披露している。
この投稿にファンからは「彼女感すごい」「ドキドキしちゃう」「部屋着っぽくで可愛すぎる」「距離感が近すぎて心臓に悪い」「色っぽい」「お家デート感たまらない」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳人気K-POPメン「色っぽい」ベッド上で胸元開放コーデ
◆サクラ、胸元ザックリショット
サクラは「夏編み始めました」とつづり、ベッドの上でのリラックスショットを投稿。胸元がザックリと開いたキャミソールにチェックのシャツを羽織った姿で、カメラを覗き込むような前屈みの体勢のショットや、編み物をしている姿を披露している。
◆サクラの投稿が話題
この投稿にファンからは「彼女感すごい」「ドキドキしちゃう」「部屋着っぽくで可愛すぎる」「距離感が近すぎて心臓に悪い」「色っぽい」「お家デート感たまらない」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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