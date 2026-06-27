1児の母・宮崎宣子「マカロニグラタンと鶏の照り焼きは残されました」1週間駆け抜けた金曜日弁当披露「デザートまで入ってて豪華」「ちょこんと写ってる手が可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/06/27】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが6月26日、自身のInstagramのストーリーズを更新。弁当のショットを公開した。
【写真】46歳1児の母アナウンサー「デザートまで入ってて豪華」マカロニグラタンと鶏の照り焼き残された金曜日弁当
宮崎は「良い週末を」「金曜日ー！お弁当駆け抜けました」とつづり、この日の弁当や息子と思われる手、いけられた花が写っているショットを投稿。海苔を散りばめたコーンと鮭の和えご飯、黒豆、鶏肉の照り焼き、マカロニグラタン、ブロッコリーなどが色鮮やかに詰められた弁当や別容器のマスカットを披露し「マカロニグラタンと鶏の照り焼きは残されました」とコメントを添えている。
この投稿には「子どもが好きそうなメニューなのに残るから不思議だよね」「彩りも良くて栄養満点」「お弁当作り毎日お疲れ様です」「デザートまで入ってて豪華」「ちょこんと写ってる手が可愛すぎる」などといった声が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳1児の母アナウンサー「デザートまで入ってて豪華」マカロニグラタンと鶏の照り焼き残された金曜日弁当
◆宮崎宣子、色鮮やかな弁当ショット公開
宮崎は「良い週末を」「金曜日ー！お弁当駆け抜けました」とつづり、この日の弁当や息子と思われる手、いけられた花が写っているショットを投稿。海苔を散りばめたコーンと鮭の和えご飯、黒豆、鶏肉の照り焼き、マカロニグラタン、ブロッコリーなどが色鮮やかに詰められた弁当や別容器のマスカットを披露し「マカロニグラタンと鶏の照り焼きは残されました」とコメントを添えている。
◆宮崎宣子のお弁当が話題
この投稿には「子どもが好きそうなメニューなのに残るから不思議だよね」「彩りも良くて栄養満点」「お弁当作り毎日お疲れ様です」「デザートまで入ってて豪華」「ちょこんと写ってる手が可愛すぎる」などといった声が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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