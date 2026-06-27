双子のママ・中川翔子、“顔より大きい”ねこばすスタイつけた長男ショット公開「大きめなのがまた愛おしい」「反則級に可愛い」
【モデルプレス＝2026/06/27】歌手でタレントの中川翔子が6月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。スタイを着けた双子の兄のショットを公開し、話題になっている。
【写真】双子出産41歳タレント「反則級に可愛い」顔より大きいねこばすスタイつけた長男
中川は「ねこばすスタイ」とつづり、スタジオジブリ映画「となりのトトロ」（1988年）に登場するねこバスのキャラクターのスタイを着けた双子の兄のショットを投稿。首からお腹ほどまでの顔よりも大きなスタイを着けた愛らしい姿を披露している。
この投稿にファンからは「反則級に可愛い」「体に対して大きめなのがまた愛おしい」「すっぽり包まれている感じがたまらない」「弟くんも『トトロ』キャラなのかな」「もうこんなに大きくなったんだね！」などといった反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産41歳タレント「反則級に可愛い」顔より大きいねこばすスタイつけた長男
◆中川翔子、大きなスタイをつけた長男ショット公開
中川は「ねこばすスタイ」とつづり、スタジオジブリ映画「となりのトトロ」（1988年）に登場するねこバスのキャラクターのスタイを着けた双子の兄のショットを投稿。首からお腹ほどまでの顔よりも大きなスタイを着けた愛らしい姿を披露している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿にファンからは「反則級に可愛い」「体に対して大きめなのがまた愛おしい」「すっぽり包まれている感じがたまらない」「弟くんも『トトロ』キャラなのかな」「もうこんなに大きくなったんだね！」などといった反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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