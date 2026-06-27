◇MLB パドレス-ドジャース (日本時間27日、ペトコ・パーク)

ドジャースの佐々木朗希投手が今季14度目の先発登板。しかし制球に苦しみ6四死球を記録するなど、5回途中3失点で降板しました。

佐々木投手は初回からストライクとボールがはっきりした投球が続き、1点の援護をもらった2回には先頭から2者連続四球でピンチを招きます。すると1死としたあとにタイ・フランス選手に3ランを被弾。一気に逆転されてしまいます。

ただ3回は3者凡退で立ち直ったかにみえましたが、4回は先頭のマニー・マチャド選手に2塁打を許し、その後2死まで打ち取りますが、ここでむかえたフランス選手にはボールが抜け死球を与えてしまいます。

続けて四球も与えてピンチを拡大。ここはなんとか無失点でしのぎますが苦しいマウンドが続きました。5回のマウンドにもあがった佐々木投手でしたが、先頭のフェルナンド・タティスJr.選手に2塁打を浴び、後続にストレートの四球を与えると降板となりました。

佐々木投手は5回途中81球で3失点。3安打ながらも6四死球という内容で終始苦戦した登板となりました。