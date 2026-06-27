お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（48）が27日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。「ビッグダディ」こと林下清志氏（61）の結婚に言及した。

林下氏は24日、自身のブログで一般女性との結婚を報告した。結婚は8度目で、塙は「ビッグダディは“スーパービッグダディ”にもうすぐなるために…」とコメント。土屋伸之が「悟空みたいなことなの？」と人気漫画「ドラゴンボール」に登場するスーパーサイヤ人を念頭に笑うと、塙は「結婚と離婚を繰り返すことで強くなる、数少ない“結婚民族”の1人」とイジった。

また「サイヤ人のサイは妻の『サイ』」と説明。土屋が「（結婚）8回でもまだ“スーパー妻ヤ人”になれないの？」とツッコミを入れると、塙は「もう少しお待ちいただければ」と冗談を交えた。

林下氏の8度目の結婚については、改めて「モテるんだよなあ」と塙。同氏はブログで「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです」とユーモアたっぷりにつづっているが、土屋は「早速この番組で触れてしまいました。申し訳ございません」とおわびし「放置できませんでした。すみませんでした」と笑っていた。