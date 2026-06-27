長野県の市の中で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「長野市」を抑えた1位は？【2026年調査】
近年、のびのびとした環境を求めて都市部から地方へ移住するシニア世代が急増しており、住まい選びの基準にも変化が見られます。初夏の爽やかな風が吹く今、第二の人生のスタートラインとして多くの人から熱い視線を集める人気の自治体に注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、長野県の市の中で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「県庁所在地でもあるため、便利に老後も過ごせると思いました」（20代女性／東京都）、「そこそこ栄えているところがいい」（30代女性／千葉県）、「中心部には商業施設も集まりつつ、少し離れると山々に囲まれた静かな住宅地が広がっているため、利便性と落ち着いた住環境のバランスが良く、老後の生活にも適しています」（50代男性／青森県）といったコメントがありました。
回答者からは、「便利さと自然が融合しているから」（30代女性／大阪府）、「市内を走る路線バスやタウンスニーカーが便利で、徒歩や自転車、バスだけで日常生活が完結する」（40代女性／埼玉県）、「国宝松本城を中心に、北アルプスの清らかな湧き水と美しい山並みが調和した文化香る城下町。医療先進都市として全国的にも評価が高く、老後の健康維持やもしもの時の安心感が他とは一線を画す。美術館や音楽祭など知的な刺激も豊富で、年間を通じて生き生きとした毎日が約束される」（60代男性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、長野県の市の中で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：長野市／81票県庁所在地である長野市は、国宝・善光寺の門前町として歴史ある風情を残す街です。北陸新幹線の停車駅があり、首都圏へのアクセスも良好。医療機関や商業施設など都市としての利便性を備えながら、周囲の山々に囲まれた豊かな自然環境も魅力です。
回答者からは、「県庁所在地でもあるため、便利に老後も過ごせると思いました」（20代女性／東京都）、「そこそこ栄えているところがいい」（30代女性／千葉県）、「中心部には商業施設も集まりつつ、少し離れると山々に囲まれた静かな住宅地が広がっているため、利便性と落ち着いた住環境のバランスが良く、老後の生活にも適しています」（50代男性／青森県）といったコメントがありました。
1位：松本市／86票国宝・松本城を中心とした城下町の歴史が息づく松本市。北アルプスの壮大なパノラマを日常的に眺められる一方、カフェやギャラリー、音楽祭が盛んな「文化の薫る街」でもあります。インフラと自然環境のバランスに優れ、豊かな自然と文化に触れながら暮らせることから、老後の移住先としても注目を集めています。
回答者からは、「便利さと自然が融合しているから」（30代女性／大阪府）、「市内を走る路線バスやタウンスニーカーが便利で、徒歩や自転車、バスだけで日常生活が完結する」（40代女性／埼玉県）、「国宝松本城を中心に、北アルプスの清らかな湧き水と美しい山並みが調和した文化香る城下町。医療先進都市として全国的にも評価が高く、老後の健康維持やもしもの時の安心感が他とは一線を画す。美術館や音楽祭など知的な刺激も豊富で、年間を通じて生き生きとした毎日が約束される」（60代男性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)