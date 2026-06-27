「NISA用に35万円分買ったら最大で90万円超に」投資歴40年・73歳女性の今年の値上がり体験
All Aboutが実施している「今年想像以上に値上がりした株」に関するアンケートから、2026年6月3日に回答のあった、埼玉県在住73歳女性のケースをご紹介します。
年齢・性別：73歳・女性
同居家族構成：本人、夫
居住地：埼玉県
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
職業：専業主婦
世帯年収：本人150万円、配偶者500万円
現預金：1800万円
リスク資産：6000万円（国債3000万円含む）
リスク資産の種類：日本株500万円、投資信託1000万円、債券1500万円
投資歴：約40年
購入したのは「2026年3月で、NISAを利用」。購入株数は「100株」、購入額は「34万8000円」とのことです。
投稿時点での含み益は「51万5000円」。評価額は最大で「90万7400円」になったと言います。回答時点では「全て保有のまま」とのことです。
購入経緯については、「昨年、NISA枠で購入したかったが、投資可能枠を超えていたので、株式分割後の安値で今年購入した」と話します。
なお、ソフトバンクグループについては「10年以上前から売買していましたが、2年前に一度全部売却し、その時の利益は、数十万円でした」とも回答しています。
値上がりに気付いたときの心境について、ケリーさんは「もっと買えばよかったと思った」と振り返ります。
今年のこれまでの株式投資については、「全体的にプラス」と回答。
一方で、「年齢的に、積極的な投資を控えているが、2月と3月で買い増せばよかった」ともコメントしています。
今後は、「旧NISA枠を売却しなければならないので、保有銘柄をなるべく早く利確したい」とコメントされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：ケリー
年齢・性別：73歳・女性
同居家族構成：本人、夫
居住地：埼玉県
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
職業：専業主婦
世帯年収：本人150万円、配偶者500万円
現預金：1800万円
リスク資産：6000万円（国債3000万円含む）
リスク資産の種類：日本株500万円、投資信託1000万円、債券1500万円
投資歴：約40年
NISA用に買ったソフトバンクグループが大幅に値上がり投資歴は約40年というケリーさん。今回、想像以上に驚いた株として挙げたのは「ソフトバンクグループ＜9984＞」だと言います。
購入したのは「2026年3月で、NISAを利用」。購入株数は「100株」、購入額は「34万8000円」とのことです。
投稿時点での含み益は「51万5000円」。評価額は最大で「90万7400円」になったと言います。回答時点では「全て保有のまま」とのことです。
購入経緯については、「昨年、NISA枠で購入したかったが、投資可能枠を超えていたので、株式分割後の安値で今年購入した」と話します。
なお、ソフトバンクグループについては「10年以上前から売買していましたが、2年前に一度全部売却し、その時の利益は、数十万円でした」とも回答しています。
値上がりに気付いたときの心境について、ケリーさんは「もっと買えばよかったと思った」と振り返ります。
今後は保有銘柄は早めに利確したい今回の銘柄について、投稿前日に「指し値（希望価格を指定して売買する注文方法）で売却したかったが、売却出来なかった。成り行き注文（価格を指定せずに売買する注文方法）にすればよかった」とのこと。そのため保有判断に対する満足度は「やや後悔」としています。
今年のこれまでの株式投資については、「全体的にプラス」と回答。
一方で、「年齢的に、積極的な投資を控えているが、2月と3月で買い増せばよかった」ともコメントしています。
今後は、「旧NISA枠を売却しなければならないので、保有銘柄をなるべく早く利確したい」とコメントされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)