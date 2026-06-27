まさかの46歳ロナウジーニョが現役復帰！ブラジル人記者も衝撃。ただ上には上が…59歳ミウラはブラジルでどう受け止められている？
驚きのニュースが飛び込んできた。なんと、元ブラジル代表のロナウジーニョが現役復帰したのである。イタリア３部のラベンナが現地６月23日、選手としての加入を電撃発表した。
超絶テクニックでファンを魅了した稀代のファンタジスタは、現在46歳。97キャップを刻んだセレソンをはじめ、バルセロナやミランなどで活躍し、2018年に引退したが、８年ぶりにユニホームを着る。
日本で大きな話題となったこの一件は、母国ではどう受け止められているのか。ブラジル人記者のチアゴ・ボンテンポ氏に話を訊いた。
「もちろん驚いた（笑）。ロナウジーニョはいつも意外なことをしているね。それはブラジルの有名な冗談で、いつも彼が予想外の行動を取っている。ケイスケ・ホンダ（本田圭佑）みたいな感じだね。ホンダはシンガポールのチームに加入して、ロナウジーニョも同じような予想できないことをやっている」
ペレ、ガリンシャ、ジーコ、ロマーリオ、ロナウド、ロベルト・カルロス、ネイマール...ブラジル代表は数々の名手を輩出してきた。レジェンドの序列をつけるとしたら、ロナウジーニョは２番手層に該当するという。
「もちろんペレが１位。神様のような存在。ニックネームは王様だけどね。ペレが１位なのは誰もが賛成できる。そして２番目はロナウド、ロマーリオ、ジーコ、ロナウジーニョ、ネイマールといった選手だね」
46歳で現役復帰したロナウジーニョだが、年長プレーヤーにおいて上には上がいる。J３の福島ユナイテッドFCに所属する59歳の三浦知良だ。
もっとも、カズもサッカー王国と深い関わりを持つ。15歳でブラジルに渡った後、ペレが在籍した名門サントスとプロ契約を締結。キャリアの原点は地球の真裏にあるのだ。
それだけに、カズヨシ・ミウラはブラジルでも知名度が高いようだ。
「カズのニュースが時々ブラジルのメディアにも出る。彼が試合に出たり、契約を更新する時、移籍する時、いつもブラジルのメディアで報道されている。彼はコリチーバやサントスでよく活躍したからね。サントスの時には、ブラジルの１部リーグで左ウイングの選手として３位だった。それはとてもすごいことだ。１位と２位はブラジル代表レベルの選手だった。今でもカズを覚えているブラジル人が多いよ」
還暦直前でまだ現役を続けている事実は、ブラジルでどう受け止められているのだろうか。
「多分、みんなが『どうやって彼はまだプレーできるのか』『本当に試合に貢献できるのかな』という印象だね。『マーケティング目的じゃないか』と思っている人も多いね」
現在開催中の北中米ワールドカップでも、41歳のクリスティアーノ・ロナウドや39歳のリオネル・メッシ、そして39歳の長友佑都ら大ベテランが存在感を示している。
帰ってきたロナウジーニョは、ピッチ上で一体どんなパフォーマンスを見せてくれるのか。非常に楽しみだ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「日本のミウラみたいにね」モドリッチの目標はなんとカズ！「いつまで現役を続けるか？」と問われ…
超絶テクニックでファンを魅了した稀代のファンタジスタは、現在46歳。97キャップを刻んだセレソンをはじめ、バルセロナやミランなどで活躍し、2018年に引退したが、８年ぶりにユニホームを着る。
日本で大きな話題となったこの一件は、母国ではどう受け止められているのか。ブラジル人記者のチアゴ・ボンテンポ氏に話を訊いた。
ペレ、ガリンシャ、ジーコ、ロマーリオ、ロナウド、ロベルト・カルロス、ネイマール...ブラジル代表は数々の名手を輩出してきた。レジェンドの序列をつけるとしたら、ロナウジーニョは２番手層に該当するという。
「もちろんペレが１位。神様のような存在。ニックネームは王様だけどね。ペレが１位なのは誰もが賛成できる。そして２番目はロナウド、ロマーリオ、ジーコ、ロナウジーニョ、ネイマールといった選手だね」
46歳で現役復帰したロナウジーニョだが、年長プレーヤーにおいて上には上がいる。J３の福島ユナイテッドFCに所属する59歳の三浦知良だ。
もっとも、カズもサッカー王国と深い関わりを持つ。15歳でブラジルに渡った後、ペレが在籍した名門サントスとプロ契約を締結。キャリアの原点は地球の真裏にあるのだ。
それだけに、カズヨシ・ミウラはブラジルでも知名度が高いようだ。
「カズのニュースが時々ブラジルのメディアにも出る。彼が試合に出たり、契約を更新する時、移籍する時、いつもブラジルのメディアで報道されている。彼はコリチーバやサントスでよく活躍したからね。サントスの時には、ブラジルの１部リーグで左ウイングの選手として３位だった。それはとてもすごいことだ。１位と２位はブラジル代表レベルの選手だった。今でもカズを覚えているブラジル人が多いよ」
還暦直前でまだ現役を続けている事実は、ブラジルでどう受け止められているのだろうか。
「多分、みんなが『どうやって彼はまだプレーできるのか』『本当に試合に貢献できるのかな』という印象だね。『マーケティング目的じゃないか』と思っている人も多いね」
現在開催中の北中米ワールドカップでも、41歳のクリスティアーノ・ロナウドや39歳のリオネル・メッシ、そして39歳の長友佑都ら大ベテランが存在感を示している。
帰ってきたロナウジーニョは、ピッチ上で一体どんなパフォーマンスを見せてくれるのか。非常に楽しみだ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「日本のミウラみたいにね」モドリッチの目標はなんとカズ！「いつまで現役を続けるか？」と問われ…