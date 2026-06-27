サッカー日本代表は26日に行われたグループステージ第3戦のスウェーデンとの一戦に1-1で引き分け、3大会連続のグループステージ突破を決めました。

日本はこれまで1998年のフランス大会を皮切りに8大会に出場。今回を含め5度目の決勝トーナメント進出となりました。

日本代表とワールドカップの歴史を遡ります。

1997年の「ジョホールバルの歓喜」で初めて本大会への切符をつかんだ日本。1998年フランス大会はグループステージ敗退。2連敗で迎えた3試合目のジャマイカ戦で中山雅史さんが日本のW杯初ゴールを記録しました。

自国開催となった2002年の日韓大会は稲本潤一さんの2試合連続ゴールでロシア相手にW杯初勝利を飾りました。3戦目は当時のチームの中心的存在である中田英寿さんのゴールもあり、2ー0でチュニジアに勝利。母国開催で初めてグループステージ突破を果たしたものの、決勝トーナメント1回戦でトルコに敗れました。

2006年ドイツ大会は中田さんや中村俊輔さんらを擁して黄金世代と呼ばれ本戦に挑みましたが、グループステージ敗退。現役引退を発表する中田さんが、センターサークルで仰向けに寝転ぶ姿が印象的でした。

2010年南アフリカ大会は初戦を本田圭佑選手のゴールで勝利すると2大会ぶりにグループステージを突破。決勝トーナメントではパラグアイとPK戦までもつれ込みあと一歩でベスト8進出を逃しました。

2014年ブラジル大会の初戦にも本田選手が先制ゴールを記録したものの、その後逆転を許して敗れその後も勝ち星をあげられず、決勝トーナメント進出とはなりませんでした。

2018年ロシア大会は初戦のコロンビア戦を大迫勇也選手の勝ち越しゴールで勝利すると1勝1分1敗でグループステージを突破します。決勝トーナメント1回戦は強豪・ベルギーと対戦。原口元気選手と乾貴士選手のゴールで2点リードしますが、同点に追いつかれ、後半アディショナルタイムで逆転を許し、悲願の8強へあと一歩届きませんでした。

2022年カタール大会は初戦と第3戦でドイツとスペインを破る番狂わせを成し遂げ、グループステージを突破。スペイン戦では「三笘の1ミリ」が飛び出すなど日本を熱くさせました。しかし、決勝トーナメントでクロアチア相手に善戦するも、またもやPK戦で敗れ、ベスト8進出を逃しました。

高い壁となっている“8強”。5度目の決勝トーナメント進出を決めた日本は30日に16強をかけ、強豪・ブラジルと対戦します。