梅雨の部屋干し、「バスタオルだけ干す場所がない……」を解決! カインズの″伸縮バスタオルハンガー″を試してみた
「今日は洗濯物が多いから、バスタオルは明日にしよう……。」
梅雨の時期、そんな経験はありませんか。
特に浴室乾燥機では、大きなバスタオル1枚だけで干す場所がいっぱいになることも。
そんな部屋干しの悩みを解決してくれそうなのが、カインズの「大判伸縮バスタオルハンガー 2本組」です。
○通常サイズはそのまま、大判サイズは広げて対応
伸ばさなくても通常サイズのバスタオルに対応
見た目はシンプルなハンガーですが、最大の特徴はアーム部分が伸縮すること。
通常サイズのバスタオルなら、そのままでも十分に干せます。さらに幅を広げることで、大判サイズのバスタオルにも対応します。
○大判バスタオルも広げて干せる
アームを伸ばせば幅70cmの大判バスタオルにも対応
大判サイズのバスタオルは、通常のハンガーでは端が垂れ下がってしまうこともあります。
このハンガーなら幅を広げられるため、生地をできるだけ広げた状態で干すことができました。
部屋干しでは、生地をできるだけ広げて干せるのもうれしいポイントです。
○フェイスタオルなら2枚同時に干せる
幅を広げると、フェイスタオルなら2枚を同時に干すこともできます。
限られた浴室乾燥スペースでは、ハンガー1本で干せる枚数が増えるだけでも大きなメリット。洗濯物が多い日には特に活躍しそうです。
○使わない時はコンパクトに収納
アームを縮めると一般的なハンガー(黒)とほぼ同じサイズ
使わない時はアームを縮めればコンパクトに収納できます。
伸縮タイプというと収納時も大きそうなイメージがありますが、縮めれば一般的なハンガーとあまり変わらないサイズ感でした。
また、衣類用ハンガーとしても使えるため、タオル専用にならず普段使いもできます。
バスタオルは毎日使うものだからこそ、「干す場所がない」という小さなストレスは意外と積み重なります。
2本セット880円で、そのストレスを減らせるなら、梅雨の部屋干しシーズンに試してみる価値はありそうです。
梅雨の時期、そんな経験はありませんか。
特に浴室乾燥機では、大きなバスタオル1枚だけで干す場所がいっぱいになることも。
そんな部屋干しの悩みを解決してくれそうなのが、カインズの「大判伸縮バスタオルハンガー 2本組」です。
○通常サイズはそのまま、大判サイズは広げて対応
伸ばさなくても通常サイズのバスタオルに対応
通常サイズのバスタオルなら、そのままでも十分に干せます。さらに幅を広げることで、大判サイズのバスタオルにも対応します。
○大判バスタオルも広げて干せる
アームを伸ばせば幅70cmの大判バスタオルにも対応
大判サイズのバスタオルは、通常のハンガーでは端が垂れ下がってしまうこともあります。
このハンガーなら幅を広げられるため、生地をできるだけ広げた状態で干すことができました。
部屋干しでは、生地をできるだけ広げて干せるのもうれしいポイントです。
○フェイスタオルなら2枚同時に干せる
幅を広げると、フェイスタオルなら2枚を同時に干すこともできます。
限られた浴室乾燥スペースでは、ハンガー1本で干せる枚数が増えるだけでも大きなメリット。洗濯物が多い日には特に活躍しそうです。
○使わない時はコンパクトに収納
アームを縮めると一般的なハンガー(黒)とほぼ同じサイズ
使わない時はアームを縮めればコンパクトに収納できます。
伸縮タイプというと収納時も大きそうなイメージがありますが、縮めれば一般的なハンガーとあまり変わらないサイズ感でした。
また、衣類用ハンガーとしても使えるため、タオル専用にならず普段使いもできます。
バスタオルは毎日使うものだからこそ、「干す場所がない」という小さなストレスは意外と積み重なります。
2本セット880円で、そのストレスを減らせるなら、梅雨の部屋干しシーズンに試してみる価値はありそうです。