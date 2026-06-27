IVEガウル、美デコルテ際立つオフショル白衣装に絶賛の声「透明感レベチ」「鎖骨が綺麗」
【モデルプレス＝2026/06/27】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のガウル（GAEUL）が6月26日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの衣装ショットを公開した。
【写真】23歳人気K-POPアイドル「鎖骨が綺麗」オフショル衣装姿
ガウルは、衣装ショットを複数枚投稿。美しいデコルテが際立つ白いオフショルダートップスに白いレーシーなロングスカートを着用し、レースのベールをかぶった姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「リアル天使」「透明感レベチ」「鎖骨が綺麗」「語彙力失う美しさ」「スタイル抜群」「白コーデ儚い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳人気K-POPアイドル「鎖骨が綺麗」オフショル衣装姿
◆IVEガウル、美デコルテ際立つ衣装ショット公開
ガウルは、衣装ショットを複数枚投稿。美しいデコルテが際立つ白いオフショルダートップスに白いレーシーなロングスカートを着用し、レースのベールをかぶった姿を披露した。
◆IVEガウルの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「リアル天使」「透明感レベチ」「鎖骨が綺麗」「語彙力失う美しさ」「スタイル抜群」「白コーデ儚い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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