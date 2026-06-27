夏木マリ、“こもり飯”の食卓に反響「お酒が進みそう」「おしゃれすぎる」
【モデルプレス＝2026/06/27】夏木マリが6月26日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題となっている。
【写真】74歳ベテラン女優「おしゃれすぎる」アボカドなどこもり飯
夏木は「買い出しと、こもり飯」とコメントし、食卓を公開。アボカド、納豆、ナスの浅漬け、ポテトサラダ、大葉などが並び、シャンパングラスも置かれている。また、カラスミやキャビアなどの食材が入ったカートを写した買い出しの様子も投稿している。
この投稿に、ファンからは「お酒が進みそう」「おしゃれすぎる」「美味しそう」「豪華な食材がいっぱい」「ワクワクするカート」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】74歳ベテラン女優「おしゃれすぎる」アボカドなどこもり飯
◆夏木マリ「こもり飯」の手料理公開
夏木は「買い出しと、こもり飯」とコメントし、食卓を公開。アボカド、納豆、ナスの浅漬け、ポテトサラダ、大葉などが並び、シャンパングラスも置かれている。また、カラスミやキャビアなどの食材が入ったカートを写した買い出しの様子も投稿している。
◆夏木マリの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お酒が進みそう」「おしゃれすぎる」「美味しそう」「豪華な食材がいっぱい」「ワクワクするカート」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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