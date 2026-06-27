板垣李光人、大好きなかき氷からまさかの“浮気” 「週3ペース」でガチ通いするドハマり料理を告白
俳優の板垣李光人（24）が、27日までに日本テレビ系『沸騰ワード10』（毎週金曜 後7：56〜後8：54）の公式インスタグラムに登場。現在、週3で通うほどハマっている“料理”を明かした。
【動画】「週3ペース」でガチ通い！板垣李光人がドハマりした料理
板垣は、昨年7月に“かき氷に取り憑かれた俳優”として同番組に登場。プライベートでも仲が良い先輩俳優・吉沢亮を“かき氷好き”にすべく、“進化系かき氷”でおもてなしをするロケを行っている。
当時は「一年中ほぼ毎日かき氷を食べている」と紹介されたが、MCを務めるバナナマン・設楽統から「かき氷」が今でも好きなのかと尋ねられると、板垣は「好きなんですけど…」と険しい表情を浮かべながら、最近は“麻辣湯”にもハマっていると明かした。
板垣は「（かき氷から）浮気…しちゃってて。週3くらいで」と、頻繁に食べているという衝撃のプライベートを告白すると、設楽は「週3!?ハマるとすごいんだね」と思わずびっくり。感心した様子で「麻辣湯のロケ、もしよかったら」とさっそくロケの誘いをしていた。
【動画】「週3ペース」でガチ通い！板垣李光人がドハマりした料理
板垣は、昨年7月に“かき氷に取り憑かれた俳優”として同番組に登場。プライベートでも仲が良い先輩俳優・吉沢亮を“かき氷好き”にすべく、“進化系かき氷”でおもてなしをするロケを行っている。
板垣は「（かき氷から）浮気…しちゃってて。週3くらいで」と、頻繁に食べているという衝撃のプライベートを告白すると、設楽は「週3!?ハマるとすごいんだね」と思わずびっくり。感心した様子で「麻辣湯のロケ、もしよかったら」とさっそくロケの誘いをしていた。