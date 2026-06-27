今回は、おすそわけ攻撃をするママ友が、夫を狙っていたエピソードを紹介します。

カツやエビフライなど、揚げ物ばかり持ってくるママ友…

「マンションのお隣さんであるママ友は、旦那さんが単身赴任中で子供と2人暮らしですが、うちの旦那にやたらなれなれしいのが気になります。

ママ友はよくうちに『おかずのおすそわけ』をしてくるのですが、カツやエビフライなど、揚げ物ばかりで……。一度『私も料理してるし、気を使わないで大丈夫だから』とママ友に伝えたのですが、それでも何度もおかずを持ってきます。『正直迷惑なんだけど……』という感じです。

そんなあるときママ友が『旦那さんに喜んでほしくて』と言っていたのですが、ようはうちの旦那のためにおかずを持ってきていた、ってことですよね。夫を狙っていることに気づき、ゾッとしました」（体験者：30代 女性・パート／回答時期：2025年6月）

▽ はっきり断るのも角が立ちそうだし、マンションのお隣さんとなるとなかなか気を使いますよね。モヤモヤする気持ち、よく分かります……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。