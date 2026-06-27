W杯帯同&リハビリ「順調」の南野拓実、ブラジル戦も「今の自分たちなら何かを起こせる力がある」
北中米ワールドカップを戦う日本代表にメンター役として帯同しているMF南野拓実(モナコ)がグループリーグ第3戦スウェーデン戦(△1-1)から一夜明けた26日、ベースキャンプ地のナッシュビルで報道陣の取材に応じた。練習をサポートする際にはシュートを打つ場面も見られる中、昨年12月に負った左膝前十字靱帯断裂からのリハビリ経過を「もちろん筋肉の左右差とか、こなしていかないといけない課題はあるけど、ここまでの道のりは順調」と前向きに話した。
昨年12月に負った左膝前十字靱帯断裂の影響でW杯メンバー入りが叶わなかった南野は今大会、森保一監督の意向によってメンター役として参加。今月8日のベースキャンプ開始からチームに合流し、自身のリハビリを続けながら一部のトレーニングに参加している他、試合会場にも同行してスタッフの一人としてロッカールームにも入り、サポートプレーヤーのDF吉田麻也とともに選手に近い立場でチームを支えている。
現役トップ選手という立場でリハビリに励みながらチームを支える姿は、W杯の舞台を戦う選手たちにとって大きな励みになっている。ベースキャンプ初日にはミーティングで熱い言葉をかけ、大会に臨むムードを一気に引き締めたほか、各試合会場では選手が使うスパイクを磨いたり、ウェアを片付けたりするなど、献身的な働きぶりへの感謝の声が選手たちから上がっている。
もっとも南野によると、大きな話題を呼んだ“スパイク磨き”は思わぬ形で始まったという。「最初は麻也くんが、1試合目の後にフライトがあって早く帰らなあかんかったので、麻也くんが早く帰りたいからやり出して。そしたら俺もやるしかないなと。で、やったのが始まりでした(笑)」。とはいえ今もそれを続けているのは南野と吉田の人柄あってこそ。いまのチームの一体感の契機となったのは間違いない。
また南野にとっても、W杯を戦う選手たちの存在は心の支えになっている様子。「僕もチームにパワーも与えながら、チームメートもジムとかで僕に声をかけてくれる。僕自身もそれを望んでいた環境で、そういうことは刺激になる。早くピッチに立ちたい気持ちをここにいたら抑えきれないので」。互いの間に前向きな相乗効果が生まれているようだ。
さらに単なる精神的支柱としての役目にとどまらず、チーム戦術を深めていく手助けにも取り組んでいる。
「率直にゲームを外から見て言える意見は僕もプレーをしていた時は欲しかった意見だったりする。特に同じポジションだったりとか、今はシャドーの選手が(左右を)入れ替わってプレーしているところがあるので、そうなるとおのおのの特徴、周りの特徴をみんなで理解しながらプレーする必要がある。そういう部分で意見を言ったり、聞かれた時にこうしたらいいんじゃない?と伝えるようにしています」
そんな南野に支えられたチームは1勝2分けの無敗でグループリーグを突破し、決勝トーナメントに進出。初戦の対戦相手はブラジルに決まった。日本代表は昨年10月、キリンチャレンジカップでブラジルと対戦。当時は南野がゲームキャプテンを務め、2点ビハインドからの逆転勝利に導いていた。
南野はブラジルとの再戦に「チームの雰囲気としてはW杯を優勝するには遅かれ早かれこのレベルの相手とどこかでぶつかるだろうと。その覚悟はみんなもしていたし、そこには腹を括っているというのは感じる」と好感触。「相手は世界トップレベルの攻撃陣もいるし、僕たちより1日リカバリーの時間が長いのはもちろん難しい条件ではあるけど、これまでやってきた通りチャレンジャーの気持ちでやれば、今の自分たちなら一発勝負の中で何かを起こせる力があるんじゃないかなと思う」と期待を口にした。
(取材・文 竹内達也)
現役トップ選手という立場でリハビリに励みながらチームを支える姿は、W杯の舞台を戦う選手たちにとって大きな励みになっている。ベースキャンプ初日にはミーティングで熱い言葉をかけ、大会に臨むムードを一気に引き締めたほか、各試合会場では選手が使うスパイクを磨いたり、ウェアを片付けたりするなど、献身的な働きぶりへの感謝の声が選手たちから上がっている。
もっとも南野によると、大きな話題を呼んだ“スパイク磨き”は思わぬ形で始まったという。「最初は麻也くんが、1試合目の後にフライトがあって早く帰らなあかんかったので、麻也くんが早く帰りたいからやり出して。そしたら俺もやるしかないなと。で、やったのが始まりでした(笑)」。とはいえ今もそれを続けているのは南野と吉田の人柄あってこそ。いまのチームの一体感の契機となったのは間違いない。
また南野にとっても、W杯を戦う選手たちの存在は心の支えになっている様子。「僕もチームにパワーも与えながら、チームメートもジムとかで僕に声をかけてくれる。僕自身もそれを望んでいた環境で、そういうことは刺激になる。早くピッチに立ちたい気持ちをここにいたら抑えきれないので」。互いの間に前向きな相乗効果が生まれているようだ。
さらに単なる精神的支柱としての役目にとどまらず、チーム戦術を深めていく手助けにも取り組んでいる。
「率直にゲームを外から見て言える意見は僕もプレーをしていた時は欲しかった意見だったりする。特に同じポジションだったりとか、今はシャドーの選手が(左右を)入れ替わってプレーしているところがあるので、そうなるとおのおのの特徴、周りの特徴をみんなで理解しながらプレーする必要がある。そういう部分で意見を言ったり、聞かれた時にこうしたらいいんじゃない?と伝えるようにしています」
そんな南野に支えられたチームは1勝2分けの無敗でグループリーグを突破し、決勝トーナメントに進出。初戦の対戦相手はブラジルに決まった。日本代表は昨年10月、キリンチャレンジカップでブラジルと対戦。当時は南野がゲームキャプテンを務め、2点ビハインドからの逆転勝利に導いていた。
南野はブラジルとの再戦に「チームの雰囲気としてはW杯を優勝するには遅かれ早かれこのレベルの相手とどこかでぶつかるだろうと。その覚悟はみんなもしていたし、そこには腹を括っているというのは感じる」と好感触。「相手は世界トップレベルの攻撃陣もいるし、僕たちより1日リカバリーの時間が長いのはもちろん難しい条件ではあるけど、これまでやってきた通りチャレンジャーの気持ちでやれば、今の自分たちなら一発勝負の中で何かを起こせる力があるんじゃないかなと思う」と期待を口にした。
(取材・文 竹内達也)