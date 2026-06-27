├スペインが一時10人で先制!! “1分間復帰不可”オヤルサバルはピッチ外でバンザイ、歓喜の輪に加われない珍事

└敗退危機のウルグアイ、ビエルサ監督がGKを懲罰交代か…40歳ムスレラが前半で退く

【北中米W杯グループリーグ第3節】(グアダラハラ)ウルグアイ 0-1(前半0-1)スペイン<得点者>[ス]アレックス・バエナ(42分)<退場>[ウ]アグスティン カノッビオ(90分+5)<警告>[ウ]ファン サナブリア(54分)、ギジェルモ ヴァレラ(58分)、ニコラス デラクルス(90分+3)[ス]アレックス・バエナ(46分)観衆:45,065人