ウルグアイvsスペイン 試合記録
【北中米W杯グループリーグ第3節】(グアダラハラ)
ウルグアイ 0-1(前半0-1)スペイン
<得点者>
[ス]アレックス・バエナ(42分)
<退場>
[ウ]アグスティン カノッビオ(90分+5)
<警告>
[ウ]ファン サナブリア(54分)、ギジェルモ ヴァレラ(58分)、ニコラス デラクルス(90分+3)
[ス]アレックス・バエナ(46分)
観衆:45,065人
├スペインがH組首位通過!! ウルグアイは日韓大会以来の未勝利でGL敗退、終盤はラフプレー連発で退場者も発生
├スペインが一時10人で先制!! “1分間復帰不可”オヤルサバルはピッチ外でバンザイ、歓喜の輪に加われない珍事
└敗退危機のウルグアイ、ビエルサ監督がGKを懲罰交代か…40歳ムスレラが前半で退く
ウルグアイ 0-1(前半0-1)スペイン
<得点者>
[ス]アレックス・バエナ(42分)
<退場>
[ウ]アグスティン カノッビオ(90分+5)
<警告>
[ウ]ファン サナブリア(54分)、ギジェルモ ヴァレラ(58分)、ニコラス デラクルス(90分+3)
[ス]アレックス・バエナ(46分)
観衆:45,065人
├スペインがH組首位通過!! ウルグアイは日韓大会以来の未勝利でGL敗退、終盤はラフプレー連発で退場者も発生
├スペインが一時10人で先制!! “1分間復帰不可”オヤルサバルはピッチ外でバンザイ、歓喜の輪に加われない珍事
└敗退危機のウルグアイ、ビエルサ監督がGKを懲罰交代か…40歳ムスレラが前半で退く