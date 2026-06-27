スペインがH組首位通過!! ウルグアイは日韓大会以来の未勝利でGL敗退、終盤はラフプレー連発で退場者も発生
[6.26 W杯H組第3節 ウルグアイ 0-1 スペイン]
スペイン代表は26日、北中米ワールドカップH組第3節でウルグアイ代表を1-0で破って首位通過を決めた。ウルグアイは2002年の日韓大会以来となる未勝利での敗退となった。
ウルグアイは前半27分、MFフェデリコ・バルベルデが敵陣右サイドでボールを奪いきった流れからクロスを送ると、ゴール前でフリーのFWダルウィン・ヌニェスに繋がったがヌニェスはパスを選択。シュートには繋がらなかった。
ボールを持ちつつ決定機を作れないスペインは前半41分、FWミケル・オヤルサバルが相手との接触で倒れ込んでプレーが中断。オヤルサバルは新ルールにより、1分間ピッチ外で待機してから復帰することになった。ところが10人のスペインは同42分、右サイドの競り合いからDFマルコス・ジョレンテがこぼれ球を拾ってクロスを送ると、MFアレックス・バエナがトラップから放ったシュートがGKフェルナンド・ムスレラの手を弾いてゴールに吸い込まれ、先制に成功した。
ビハインドのウルグアイは失点の直前で倒れていたMFマヌエル・ウガルテが立ち上がれず、担架に乗ってMFニコラス・デラクルスとの負傷交代になるアクシデントが発生。さらにマルセロ・ビエルサ監督はハーフタイム明けから、懲罰交代とみられる形でムスレラを下げてGKセルヒオ・ロシェを投入する判断を下した。
後半はウルグアイがゴールに迫る場面を増やすも、最後の精度を欠いて得点するには至らない。一方のスペインは後半18分、FWラミネ・ヤマルが右からカットインして出したラストパスをMFダニ・オルモがフリーで合わせたが枠の上に外れた。
ウルグアイはデラクルスのミドルシュートなどで同点を狙っていくも、決定機を作れないまま時間が経過。後半41分に中央を崩された場面はFWフェラン・トーレスのシュートがクロスバーに当たって2失点目こそ回避した。
だが、ウルグアイは終盤にラフプレーを連発し、DFアグスティン・カノッビオが足裏を見せたタックルで一発退場になるなど残念な結末に。カノッビオは明らかな危険タックルも激昂する見苦しい態度を見せ、ウルグアイは2大会連続でGL敗退となった。
スペイン代表は26日、北中米ワールドカップH組第3節でウルグアイ代表を1-0で破って首位通過を決めた。ウルグアイは2002年の日韓大会以来となる未勝利での敗退となった。
ウルグアイは前半27分、MFフェデリコ・バルベルデが敵陣右サイドでボールを奪いきった流れからクロスを送ると、ゴール前でフリーのFWダルウィン・ヌニェスに繋がったがヌニェスはパスを選択。シュートには繋がらなかった。
ビハインドのウルグアイは失点の直前で倒れていたMFマヌエル・ウガルテが立ち上がれず、担架に乗ってMFニコラス・デラクルスとの負傷交代になるアクシデントが発生。さらにマルセロ・ビエルサ監督はハーフタイム明けから、懲罰交代とみられる形でムスレラを下げてGKセルヒオ・ロシェを投入する判断を下した。
後半はウルグアイがゴールに迫る場面を増やすも、最後の精度を欠いて得点するには至らない。一方のスペインは後半18分、FWラミネ・ヤマルが右からカットインして出したラストパスをMFダニ・オルモがフリーで合わせたが枠の上に外れた。
ウルグアイはデラクルスのミドルシュートなどで同点を狙っていくも、決定機を作れないまま時間が経過。後半41分に中央を崩された場面はFWフェラン・トーレスのシュートがクロスバーに当たって2失点目こそ回避した。
だが、ウルグアイは終盤にラフプレーを連発し、DFアグスティン・カノッビオが足裏を見せたタックルで一発退場になるなど残念な結末に。カノッビオは明らかな危険タックルも激昂する見苦しい態度を見せ、ウルグアイは2大会連続でGL敗退となった。