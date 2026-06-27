初出場カーボベルデが快挙!3戦連続ドローで決勝T進出決定
[6.26 W杯H組第3節 カーボベルデ0-0サウジアラビア ヒューストン]
ワールドカップH組の第3節で、カーボベルデ代表はサウジアラビア代表と0-0で引き分けた。3戦連続の引き分けとなったカーボベルデは、グループ2位で突破が決定。日本時間7月4日の決勝トーナメント1回戦では、アルゼンチン代表と対戦する。
勝ち点2の3位でカーボベルデ、勝ち点1の最下位でサウジアラビアが最終戦の直接対決を迎えたが、同4で1位のスペインと、同2で2位のウルグアイが対戦しているため、他会場の結果を気にしながら試合を進めることになった。
初戦でスペインを無失点に封じ、2戦目でもウルグアイと2-2の熱戦を演じた初出場のカーボベルデは、この日も粘り強い戦いをみせた。他会場では前半にスペインが先制。このまま行けば、カーボベルデはグループ2位で突破が決まる展開になった。
そして後半も落ち着いて時間を進めていく。ボールを保持して進めながらゲームを進めると、時折みせる決定機は決めることができなかったが、勝ち上がるためには勝利しかないサウジアラビアに攻撃の形を作らせない。試合はこのまま0-0で終了。初出場国が決勝トーナメント進出の快挙を飾った。
ワールドカップH組の第3節で、カーボベルデ代表はサウジアラビア代表と0-0で引き分けた。3戦連続の引き分けとなったカーボベルデは、グループ2位で突破が決定。日本時間7月4日の決勝トーナメント1回戦では、アルゼンチン代表と対戦する。
勝ち点2の3位でカーボベルデ、勝ち点1の最下位でサウジアラビアが最終戦の直接対決を迎えたが、同4で1位のスペインと、同2で2位のウルグアイが対戦しているため、他会場の結果を気にしながら試合を進めることになった。
そして後半も落ち着いて時間を進めていく。ボールを保持して進めながらゲームを進めると、時折みせる決定機は決めることができなかったが、勝ち上がるためには勝利しかないサウジアラビアに攻撃の形を作らせない。試合はこのまま0-0で終了。初出場国が決勝トーナメント進出の快挙を飾った。