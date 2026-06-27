エジプトvsイラン スタメン発表
[6.27 北中米W杯グループリーグ第3節](シアトル)
※12:00開始
<出場メンバー>
[エジプト]
先発
GK 23 モスタファ ショベイル
DF 3 モハメド ハニー
DF 5 ラミー ラビア
DF 6 モハメド・アブデルモネイム
DF 13 アーメド ファトゥー
MF 7 マフムード・トレゼゲ
MF 8 エマム アシュール
MF 10 モハメド・サラー
MF 17 モハナド ラシーン
MF 21 マハムード サベル
FW 11 モスタファ ジコ
控え
GK 1 モハメド エル シェナウィ
GK 16 エル マフディ ソリマン
GK 26 モハメド アラー
DF 2 ヤセル イブラヒム
DF 15 カリム ハフェズ
DF 24 タレク アラー
MF 18 ナビル エマド ドンガ
MF 19 マルワン アッティア
MF 25 ジーゾ
FW 9 ハムザ アブデルカリム
FW 12 ハイセム・ハッサン
FW 20 イブラヒム アデル
FW 22 オマル・マーモウシュ
監督
フセインホサーム ハサーン
[イラン]
先発
GK 1 アリレザ ベイランヴァンド
DF 4 ショジャー ハリルザデ
DF 5 ミラド モハマディ
DF 13 ホセイン カナアニ
DF 19 アリ ネマティ
DF 23 ラミン レザイアン
MF 6 サイード エザトラヒ
MF 8 モハンマド モヘビ
MF 14 サマン・ゴドス
MF 21 モハンマド ゴルバニ
FW 9 メフディ・タレミ
控え
GK 12 パヤム ニアズマンド
GK 22 ホセイン ホセイニ
DF 2 サレハ ハルダニ
DF 3 エフサン ハジサフィ
DF 17 アリア ユセフィ
DF 25 ダニエル エイリ
MF 15 ルーズベ チェシュミ
MF 16 メフディ トラビ
MF 26 アミルモハンマド ラザギニア
FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ
FW 10 メディ ガエディ
FW 11 アリ アリプール
FW 18 アミルホセイン ホセインザデ
FW 20 シャフリヤル モガンロウ
FW 24 デニス・エッカート
監督
ガレノイアミール
※12:00開始
<出場メンバー>
[エジプト]
先発
GK 23 モスタファ ショベイル
DF 3 モハメド ハニー
DF 5 ラミー ラビア
DF 6 モハメド・アブデルモネイム
DF 13 アーメド ファトゥー
MF 7 マフムード・トレゼゲ
MF 8 エマム アシュール
MF 10 モハメド・サラー
MF 17 モハナド ラシーン
MF 21 マハムード サベル
FW 11 モスタファ ジコ
GK 1 モハメド エル シェナウィ
GK 16 エル マフディ ソリマン
GK 26 モハメド アラー
DF 2 ヤセル イブラヒム
DF 15 カリム ハフェズ
DF 24 タレク アラー
MF 18 ナビル エマド ドンガ
MF 19 マルワン アッティア
MF 25 ジーゾ
FW 9 ハムザ アブデルカリム
FW 12 ハイセム・ハッサン
FW 20 イブラヒム アデル
FW 22 オマル・マーモウシュ
監督
フセインホサーム ハサーン
[イラン]
先発
GK 1 アリレザ ベイランヴァンド
DF 4 ショジャー ハリルザデ
DF 5 ミラド モハマディ
DF 13 ホセイン カナアニ
DF 19 アリ ネマティ
DF 23 ラミン レザイアン
MF 6 サイード エザトラヒ
MF 8 モハンマド モヘビ
MF 14 サマン・ゴドス
MF 21 モハンマド ゴルバニ
FW 9 メフディ・タレミ
控え
GK 12 パヤム ニアズマンド
GK 22 ホセイン ホセイニ
DF 2 サレハ ハルダニ
DF 3 エフサン ハジサフィ
DF 17 アリア ユセフィ
DF 25 ダニエル エイリ
MF 15 ルーズベ チェシュミ
MF 16 メフディ トラビ
MF 26 アミルモハンマド ラザギニア
FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ
FW 10 メディ ガエディ
FW 11 アリ アリプール
FW 18 アミルホセイン ホセインザデ
FW 20 シャフリヤル モガンロウ
FW 24 デニス・エッカート
監督
ガレノイアミール
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります