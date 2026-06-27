[6.27 北中米W杯グループリーグ第3節](シアトル)

※12:00開始

<出場メンバー>

[エジプト]

先発

GK 23 モスタファ ショベイル

DF 3 モハメド ハニー

DF 5 ラミー ラビア

DF 6 モハメド・アブデルモネイム

DF 13 アーメド ファトゥー

MF 7 マフムード・トレゼゲ

MF 8 エマム アシュール

MF 10 モハメド・サラー

MF 17 モハナド ラシーン

MF 21 マハムード サベル

FW 11 モスタファ ジコ

控え

GK 1 モハメド エル シェナウィ

GK 16 エル マフディ ソリマン

GK 26 モハメド アラー

DF 2 ヤセル イブラヒム

DF 15 カリム ハフェズ

DF 24 タレク アラー

MF 18 ナビル エマド ドンガ

MF 19 マルワン アッティア

MF 25 ジーゾ

FW 9 ハムザ アブデルカリム

FW 12 ハイセム・ハッサン

FW 20 イブラヒム アデル

FW 22 オマル・マーモウシュ

監督

フセインホサーム ハサーン

[イラン]

先発

GK 1 アリレザ ベイランヴァンド

DF 4 ショジャー ハリルザデ

DF 5 ミラド モハマディ

DF 13 ホセイン カナアニ

DF 19 アリ ネマティ

DF 23 ラミン レザイアン

MF 6 サイード エザトラヒ

MF 8 モハンマド モヘビ

MF 14 サマン・ゴドス

MF 21 モハンマド ゴルバニ

FW 9 メフディ・タレミ

控え

GK 12 パヤム ニアズマンド

GK 22 ホセイン ホセイニ

DF 2 サレハ ハルダニ

DF 3 エフサン ハジサフィ

DF 17 アリア ユセフィ

DF 25 ダニエル エイリ

MF 15 ルーズベ チェシュミ

MF 16 メフディ トラビ

MF 26 アミルモハンマド ラザギニア

FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ

FW 10 メディ ガエディ

FW 11 アリ アリプール

FW 18 アミルホセイン ホセインザデ

FW 20 シャフリヤル モガンロウ

FW 24 デニス・エッカート

監督

ガレノイアミール

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります