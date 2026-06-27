ニュージーランドvsベルギー スタメン発表
[6.27 北中米W杯グループリーグ第3節](バンクーバー)
※12:00開始
<出場メンバー>
[ニュージーランド]
先発
GK 1 マックス クロコンブ
DF 2 ティム ペイン
DF 4 タイラー ビンドン
DF 13 リベラト・カカーチェ
DF 16 フィン サーマン
MF 6 ジョー ベル
MF 8 マルコ スタメニッチ
MF 10 サープリート シン
MF 11 イライジャー・ジャスト
MF 23 ライアン トマス
FW 9 クリス・ウッド
控え
GK 12 アレックス ポールセン
GK 22 マイケル・ウッド
DF 3 フランシス デ ヴリーズ
DF 5 マイケル ボクソール
DF 15 ナンド パイナケル
DF 24 カラン エリオット
DF 26 トミー スミス
MF 14 アレックス ルーファー
MF 20 カラム マッコワット
MF 25 ラクラン ベイリス
FW 7 ローガン ロジャーソン
FW 17 コスタ バルバロス
FW 18 ベン ウェイン
FW 19 ベン オールド
FW 21 ジェス ランダル
監督
ベズリーダレン
[ベルギー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ブランドン・メシェレ
DF 5 マキシム・デ・クーパー
DF 21 ティモシー・カスターニュ
MF 7 ケビン・デ・ブライネ
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 10 レアンドロ・トロサール
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 20 ハンス・バナケン
FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ
控え
GK 12 センネ・ラメンス
GK 13 マイク・ペンダース
DF 15 トーマス・ムニエ
DF 16 コニ・デ・ビンター
DF 18 ホアキン セイス
MF 6 アクセル・ビツェル
MF 23 ニコラス・ラスキン
MF 24 アマドゥ・オナナ
FW 9 ロメル・ルカク
FW 14 ドディ・ルケバキオ
FW 19 ディエゴ・モレイラ
FW 22 アレクシス・サレマーカーズ
FW 26 マティアス・フェルナンデス
監督
ルディ ガルシア
※12:00開始
<出場メンバー>
[ニュージーランド]
先発
GK 1 マックス クロコンブ
DF 2 ティム ペイン
DF 4 タイラー ビンドン
DF 13 リベラト・カカーチェ
DF 16 フィン サーマン
MF 6 ジョー ベル
MF 8 マルコ スタメニッチ
MF 10 サープリート シン
MF 11 イライジャー・ジャスト
MF 23 ライアン トマス
FW 9 クリス・ウッド
GK 12 アレックス ポールセン
GK 22 マイケル・ウッド
DF 3 フランシス デ ヴリーズ
DF 5 マイケル ボクソール
DF 15 ナンド パイナケル
DF 24 カラン エリオット
DF 26 トミー スミス
MF 14 アレックス ルーファー
MF 20 カラム マッコワット
MF 25 ラクラン ベイリス
FW 7 ローガン ロジャーソン
FW 17 コスタ バルバロス
FW 18 ベン ウェイン
FW 19 ベン オールド
FW 21 ジェス ランダル
監督
ベズリーダレン
[ベルギー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ブランドン・メシェレ
DF 5 マキシム・デ・クーパー
DF 21 ティモシー・カスターニュ
MF 7 ケビン・デ・ブライネ
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 10 レアンドロ・トロサール
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 20 ハンス・バナケン
FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ
控え
GK 12 センネ・ラメンス
GK 13 マイク・ペンダース
DF 15 トーマス・ムニエ
DF 16 コニ・デ・ビンター
DF 18 ホアキン セイス
MF 6 アクセル・ビツェル
MF 23 ニコラス・ラスキン
MF 24 アマドゥ・オナナ
FW 9 ロメル・ルカク
FW 14 ドディ・ルケバキオ
FW 19 ディエゴ・モレイラ
FW 22 アレクシス・サレマーカーズ
FW 26 マティアス・フェルナンデス
監督
ルディ ガルシア
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります