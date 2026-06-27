さいたま市の夏の風物詩、令和8年度（2026年度）「さいたま市花火大会」の有料観覧席チケットが、いよいよ7月1日(水)10:00からオンラインで先着販売を開始します。「大和田公園」「東浦和大間木公園」「岩槻文化公園」の全3会場で有料席を導入し、過度な場所取り不要で快適に夜空を堪能できます。さらに大宮駅や浦和駅など、駅チカで熱狂できる市内各地の「夏まつり」日程も一挙に公開。各会場のアクセスや交通規制、鉄道・バス網を活用したスマートなおでかけ攻略法をお届けします。

3会場の観覧席オンライン販売を7月1日一斉スタート！

「さいたま市花火大会」ポスター（画像：さいたま観光国際協会）／さいたま市みんなのアプリ（画像：フェリカポケットマーケティング）

さいたま市花火大会は「大和田公園」「東浦和大間木公園」「岩槻文化公園」の3ヶ所で開催し、すべての会場で有料観覧席を販売します。チケットは7月1日(水)10:00から、各会場指定のオンラインチケットサイトで一斉に先着順で販売します。ペアシートやグループシートなど、家族や友人とゆったり座れる区画が用意されており、場所取りのストレスなく花火を満喫できます。

さらに地元ならではの裏ワザとして、「さいたま市みんなのアプリ」経由で有料観覧席を購入すると、通常価格より5％OFFになるおトクな特典も。人気の席種は早期の売り切れが予想されるため、販売開始時刻にあわせた早めのアクセスが鉄則です。

【チケット購入のヒント】

チケットはさいたま市公式観光サイト内のリンクから購入が可能です。「さいたま市みんなのアプリ」の利用により5%OFFでの購入を狙う人は、事前にアプリのダウンロードと、電子マネー「さいコイン」のチャージ（本人確認）を事前に済ませておくことが争奪戦を制する最大のコツです。

さいたま市花火大会全3会場のアクセス情報

各花火大会の特徴と、最寄り駅からの移動経路をまとめました。全会場とも駐車場がないため、公共交通機関でのアクセスが必須です。また、当日の開催可否は13:00に決定します。（荒天中止・順延日はありません）

大和田公園会場（北区）

・開催日時：7月25日(土)19:30打ち上げ開始

・打ち上げ場所：大和田公園北側耕作地付近(北区見沼1丁目地内)

・アクセス：東武アーバンパークライン 大宮公園駅・大和田駅から会場まで徒歩約15分

見通しの良さが自慢のオープニング大会。どの方角からも美しい花火が楽しめます。大和田公園プール駐車場やレジデンシャルスタジアム大宮（内野席・外野席）に有料観覧席を設置します。

※当日は18:00〜21:30、大和田公園周辺道路で交通規制を実施します。

大和田公園会場・交通規制図

東浦和大間木公園会場（緑区）

・開催日時：8月8日(土)19:30打ち上げ開始

・打ち上げ場所：大間木公園内

・アクセス：JR武蔵野線 東浦和駅から観覧場所誘導ルートを通って徒歩約15分

見沼の大自然と夜空のコントラストを満喫できるロケーション。大間木公園内は有料観覧者および招待者のみが入場できる限定エリアとなっています。

※当日は18:00〜21:30、大間木公園周辺道路で交通規制を実施します。

東浦和大間木公園会場・交通規制図

岩槻文化公園会場（岩槻区）

・開催日時：8月22日(土)19:30打ち上げ開始

・打ち上げ場所：岩槻文化公園内

・アクセス：東武アーバンパークライン 岩槻駅・東岩槻駅から会場まで徒歩約40分

文化公園内で打ち上げられるため、頭上に広がる大迫力の花火を間近で体感できます。陸上トラック内は有料観覧者限定です。

※当日は交通規制を実施します。また、会場は岩槻駅や越谷駅から朝日バスで「富士見町」バス停から徒歩約10分ですが、当日16:30〜21:30は会場周辺の混雑を避けるため、元浅間〜上飯塚間は運行休止となり、折り返し運転を実施します。

さいたま市花火大会開催にともなう折り返し運行（画像：朝日バス／2025年開催時に掲載）

鉄道・バス網で進化するイベント観覧のスマート化

全国的な花火大会の有料化トレンドがさいたま市にも浸透しています。全3会場に有料観覧エリアを設けることで、過度な混雑による雑踏事故を防ぎ、来場者の満足度を押し上げる効果が期待されています。

注目したいのは、各会場へ接続する鉄道路線の動向です。大和田公園会場や岩槻文化公園会場へのアクセスを担う東武アーバンパークライン（野田線）は、子育て世代に優しい「たのしーと」が話題な5両編成の新型車両「80000系」も活躍しており、道中の移動そのものが家族連れにとって楽しい時間になります。

【参考】東武80000系 “グッドデザイン･ベスト100″に選出！「走るリビング」のような電車とは？東武アーバンパークラインの新型車両（※2025年10月掲載） https://tetsudo-ch.com/13013809.html

また、駅から徒歩約40分と少し距離のある岩槻文化公園会場において、朝日バスが岩槻駅から元浅間バス停の折り返し運転を組む点もポイント。周辺道路は大規模な交通規制が敷かれるため、電車からバスへスマートに乗り継ぐ「公共交通機関ファースト」のおでかけ計画が今年の夏を制する鍵になります。

お祭りハシゴも楽しい！さいたま市は夏まつりがいっぱい！

「浦和まつり」「与野夏祭り」ポスター（画像：さいたま観光国際協会）

花火大会だけでなく、さいたま市内の主要駅周辺では「夏まつり」が目白押し。駅を降りてすぐお祭り気分に浸れる注目イベントをスケジュール順に一挙紹介します。

・7月18日(土)・19日(日)：与野夏祭り（JR埼京線 与野本町駅西口徒歩約5分）

・7月19日(日)：中山道みやはらまつり2026（JR高崎線 宮原駅東口徒歩すぐ）

・7月19日(日)：第21回浦和よさこい（JR京浜東北線・武蔵野線 南浦和駅東口徒歩すぐ）

・7月26日(日)：浦和まつり 第46回みこし渡御（JR浦和駅西口徒歩約5分）

・7月31日(金)：大宮夏まつり 西口夏まつり（JR大宮駅西口徒歩すぐ）

・8月1日(土)：第39回スパークカーニバル（JR大宮駅西口徒歩すぐ）

・8月1日(土)・2日(日)：2026中山道まつり（JR大宮駅東口徒歩すぐ）

・8月6日(木)・7日(金)：第54回大宮日進七夕まつり2026（JR川越線 日進駅南口徒歩すぐ）

・8月7日(金)・8日(土)：第30回東大宮サマーフェスティバル（JR宇都宮線 東大宮駅東口徒歩約5分）

・9月19日(土)：浦和まつり 第31回音楽パレード／第50回浦和おどり（JR浦和駅西口徒歩約5分）

・9月26日(土)：浦和まつり 第45回北浦和阿波おどり（JR京浜東北線 北浦和駅西口徒歩すぐ）

・10月4日(日)：2026人形のまち岩槻まつり（東武アーバンパークライン 岩槻駅東口徒歩すぐ）

7月1日(水)の朝10時にいよいよ火が切られます。人気のシートは毎年早期に完売となるため、まずは今すぐこの記事をブックマークしてスマホのアラーム設定を！今年の夏は、鉄道やバスのスマートなアクセス網をフル活用しつつ、場所取りのストレスからも解放されて、さいたま市の熱狂の夜を楽しんでみてはいかがでしょうか。

（TOP画像：Pixta）

鉄道チャンネル編集部

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