パンやヨーグルトにつけるアレがおいしいアイスに…！？混ぜて凍らせるだけでできる簡単夏レシピ
【画像を見る】こんな使い方思いつかなかった！材料2つでできる夏にぴったりなスイーツ
子どもも大好きな朝ごはんのお供。そんな食材が、ほんのひと手間で夏にぴったりのかわいいスイーツに大変身するんです！
材料はたった2つ。混ぜて凍らせるだけというお手軽さに加え、見た目もかわいいと話題に。そのアイデアを紹介した投稿がXで大きな反響を呼び、4.1万件を超える「いいね」を集めました。
投稿したのは、ジャムでおなじみのアヲハタ公式（@aohata_official）アカウントです。
写真に写っているのは、透明な器にたっぷりと盛られた、ピンク色のハートたち。淡い色がなんとも涼しげで、見た目にもかわいらしい仕上がりです。
その正体は、なんと「凍らせたジャム」。ジャムをそのままパンに塗るのではなく、凍らせてアイスキューブにするという使い方に、「その発想はなかった」と驚いた人が続出しました。
気になる作り方は、ジャムと水を混ぜて、製氷皿に入れて凍らせるだけ。アヲハタ公式アカウントによると、おいしく作るための分量は「ジャム150g：水100g」がおすすめなのだそうです。この比率さえ覚えておけば、あとは凍らせるのを待つだけで完成します。
ハート型の製氷皿を使えば、かわいらしい仕上がりに。普通の四角い製氷皿でももちろん作れるので、おうちにあるもので気軽に試せますよ。
■「白ワインに入れたら最高」アレンジ広がる読者の声
この投稿には、おいしそうなアレンジアイデアが続々と寄せられました。
「アイスティーの氷代わりにしてもよさそう」
「白ワインに入れたら、夏の最高のドリンクになるのでは」
「このジャム、大好きでギリシャヨーグルトに入れています。ジャム氷も試してみます」
「子どもたちの夏のおやつによさそう」
ドリンクに浮かべたり、ヨーグルトに添えたり。溶けるにつれて飲み物がほんのり色づき、味も変わっていくので、見た目にも味にも変化が楽しめそうです。「いろんなジャムで作ったら楽しそう」という声もあり、フレーバー違いで作る楽しみも広がります。
■なぜ今、この使い方を紹介？ 担当者に聞きました
アヲハタの担当者に、今回の反響と投稿のいきさつを聞きました。
反響については、「SNS上で、たくさんの『試してみた』という投稿をいただきました。投稿後はホームページへのアクセス数が前年比で約4倍になり、注目度の高さがうかがえました」とのこと。
なぜこのタイミングでの紹介だったのでしょうか。
担当者「これまでも『ジャムを凍らせる』という使い方はご提案してきたのですが、まだまだ知られていないと感じていました。『ジャムを食べたいけれど、余らせてしまうから買っていなかった。凍らせる使い方があるなら買いたい』というコメントを多くいただいたことや、年々暑さが早まっていることもあり、このタイミングでご紹介しました」
■ジャムの活用アイデアがいっぱい！
アヲハタ公式アカウントでは、今回のハート氷以外にも、ジャムを使った簡単なアレンジが数多く投稿されています。
たとえば、製氷皿にヨーグルトと「まるごと果実」シリーズのジャムを入れて凍らせるレシピ。
混ぜても、2層にして凍らせてもよいそうで、好みに合わせて楽しめます。
これに牛乳を加えると、ジャムアイスに変身！ヨーグルト・牛乳・ジャムを1：1：1の割合で混ぜて凍らせるだけと、とっても簡単です。
暑い日にうれしい「塩グラニテ」は、お好みのジャム3・水2・塩少々を袋に入れて凍らせ、もんでほぐしてから盛りつければ完成です。シャリシャリとした口当たりが、夏の火照った体に心地よさそうです。
手軽に作れる「アイスケーキ」もありました。ビスケット・生クリーム・お好みのジャムを混ぜ合わせて、牛乳パックに詰めたら冷凍庫へ。固まったらパックをはがして切り分ければできあがり！特別な型がなくても本格的なおやつが作れます。
■担当者おすすめ！ 今の時期にぴったりの簡単アレンジ
担当者に、今の季節にぴったりの簡単アレンジも教えてもらいました。
担当者「ママレード×炭酸×紅茶のティーソーダや、レモンスカッシュがおすすめです。凍らせたアイスキューブを、お好みのドリンクに混ぜ合わせるのも◎ですよ」
オレンジママレードと濃いめに入れた紅茶を混ぜ、炭酸水を合わせればおしゃれなティーソーダに。
レモンママレードがあれば、炭酸水と混ぜるだけで、さわやかなレモンスカッシュがあっという間に完成します！
どれも特別な道具がいらず、混ぜるだけ・凍らせるだけで作れるものばかり。暑い季節、冷蔵庫に眠っているジャムがあれば、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
アヲハタ公式のXアカウント（@aohata_official）では、ほかにもジャムを使った簡単レシピがたくさん紹介されています。気になった方は、覗いてみてくださいね。
文＝武川彩香