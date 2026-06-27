可愛いアイスキューブ


【画像を見る】こんな使い方思いつかなかった！材料2つでできる夏にぴったりなスイーツ

子どもも大好きな朝ごはんのお供。そんな食材が、ほんのひと手間で夏にぴったりのかわいいスイーツに大変身するんです！

材料はたった2つ。混ぜて凍らせるだけというお手軽さに加え、見た目もかわいいと話題に。そのアイデアを紹介した投稿がXで大きな反響を呼び、4.1万件を超える「いいね」を集めました。

投稿したのは、ジャムでおなじみのアヲハタ公式（@aohata_official）アカウントです。

ジャムでおなじみのアヲハタ公式の簡単アイスキューブの作り方▶夏に食べたいですね！（⇒次へ）


写真に写っているのは、透明な器にたっぷりと盛られた、ピンク色のハートたち。淡い色がなんとも涼しげで、見た目にもかわいらしい仕上がりです。

ころろんとしたハートが可愛いアイスキューブ▶今回の材料のジャム（⇒次へ）


その正体は、なんと「凍らせたジャム」。ジャムをそのままパンに塗るのではなく、凍らせてアイスキューブにするという使い方に、「その発想はなかった」と驚いた人が続出しました。

白桃＆グァバのジャム▶ジャム活用のアイデアをもっと見る（⇒次へ）


気になる作り方は、ジャムと水を混ぜて、製氷皿に入れて凍らせるだけ。アヲハタ公式アカウントによると、おいしく作るための分量は「ジャム150g：水100g」がおすすめなのだそうです。この比率さえ覚えておけば、あとは凍らせるのを待つだけで完成します。

ハート型の製氷皿を使えば、かわいらしい仕上がりに。普通の四角い製氷皿でももちろん作れるので、おうちにあるもので気軽に試せますよ。

■「白ワインに入れたら最高」アレンジ広がる読者の声

この投稿には、おいしそうなアレンジアイデアが続々と寄せられました。

「アイスティーの氷代わりにしてもよさそう」

「白ワインに入れたら、夏の最高のドリンクになるのでは」

「このジャム、大好きでギリシャヨーグルトに入れています。ジャム氷も試してみます」

「子どもたちの夏のおやつによさそう」

ドリンクに浮かべたり、ヨーグルトに添えたり。溶けるにつれて飲み物がほんのり色づき、味も変わっていくので、見た目にも味にも変化が楽しめそうです。「いろんなジャムで作ったら楽しそう」という声もあり、フレーバー違いで作る楽しみも広がります。

■なぜ今、この使い方を紹介？ 担当者に聞きました

アヲハタの担当者に、今回の反響と投稿のいきさつを聞きました。

反響については、「SNS上で、たくさんの『試してみた』という投稿をいただきました。投稿後はホームページへのアクセス数が前年比で約4倍になり、注目度の高さがうかがえました」とのこと。

なぜこのタイミングでの紹介だったのでしょうか。

担当者「これまでも『ジャムを凍らせる』という使い方はご提案してきたのですが、まだまだ知られていないと感じていました。『ジャムを食べたいけれど、余らせてしまうから買っていなかった。凍らせる使い方があるなら買いたい』というコメントを多くいただいたことや、年々暑さが早まっていることもあり、このタイミングでご紹介しました」

■ジャムの活用アイデアがいっぱい！

アヲハタ公式アカウントでは、今回のハート氷以外にも、ジャムを使った簡単なアレンジが数多く投稿されています。

たとえば、製氷皿にヨーグルトと「まるごと果実」シリーズのジャムを入れて凍らせるレシピ。

製氷皿に「ヨーグルト＋まるごと果実」を入れて凍らせるだけでOK▶このように作ります（⇒次へ）


混ぜても、2層にして凍らせてもよいそうで、好みに合わせて楽しめます。

混ぜても二層でも美味しい！▶牛乳を加える作り方もあります（⇒次へ）


これに牛乳を加えると、ジャムアイスに変身！ヨーグルト・牛乳・ジャムを1：1：1の割合で混ぜて凍らせるだけと、とっても簡単です。

「ヨーグルト＋牛乳＋ジャム」を「割合1:1:1」で混ぜて凍らせるジャムアイスもおすすめ▶見た目にも可愛い2層のタイプ（⇒次へ）


「ヨーグルト＋牛乳＋ジャム」で簡単ジャムアイス▶材料を混ぜても美味しそう！（⇒次へ）


夏のおやつにピッタリですね！▶塩グラニテもジャムで作れます（⇒次へ）


暑い日にうれしい「塩グラニテ」は、お好みのジャム3・水2・塩少々を袋に入れて凍らせ、もんでほぐしてから盛りつければ完成です。シャリシャリとした口当たりが、夏の火照った体に心地よさそうです。

夏日におすすめの塩グラニテ▶作り方は簡単（⇒次へ）


「お好きなジャム3＋水2＋塩少々」を凍らせて、もんで盛りつければ完成▶アイスケーキも家庭で簡単に作れます（⇒次へ）


手軽に作れる「アイスケーキ」もありました。ビスケット・生クリーム・お好みのジャムを混ぜ合わせて、牛乳パックに詰めたら冷凍庫へ。固まったらパックをはがして切り分ければできあがり！特別な型がなくても本格的なおやつが作れます。

牛乳パックで簡単に作れるアイスケーキも▶材料は3つだけ！（⇒次へ）


アイスケーキの作り方▶夏にオススメのジャムアレンジをもっとご紹介！（⇒次へ）


■担当者おすすめ！ 今の時期にぴったりの簡単アレンジ

担当者に、今の季節にぴったりの簡単アレンジも教えてもらいました。

担当者「ママレード×炭酸×紅茶のティーソーダや、レモンスカッシュがおすすめです。凍らせたアイスキューブを、お好みのドリンクに混ぜ合わせるのも◎ですよ」

「濃い目に作った紅茶＋強炭酸水＋お好きなジャム」で作るティーソーダは色々なアレンジが楽しめます！▶レモンジャムを使ったレシピもあります（⇒次へ）


オレンジママレードと濃いめに入れた紅茶を混ぜ、炭酸水を合わせればおしゃれなティーソーダに。

炭酸水とレモンママレードでレモンスカッシュに▶暑い日に飲みたい！（⇒次へ）


シュワッとさわやかレモンスカッシュ▶ジャムアイスの材料（⇒次へ）


レモンママレードがあれば、炭酸水と混ぜるだけで、さわやかなレモンスカッシュがあっという間に完成します！

どれも特別な道具がいらず、混ぜるだけ・凍らせるだけで作れるものばかり。暑い季節、冷蔵庫に眠っているジャムがあれば、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

アヲハタ公式のXアカウント（@aohata_official）では、ほかにもジャムを使った簡単レシピがたくさん紹介されています。気になった方は、覗いてみてくださいね。

文＝武川彩香