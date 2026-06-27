桑田佳祐「AKANE On My Mind～饅頭こわい」アニメ制作陣が手掛けたAnime MV公開！桑田がアニメーションで登場

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6月27日にTVアニメ『あかね噺』の主題歌として書き下ろされた楽曲「AKANE On My Mind～饅頭こわい」のAnime MVが、桑田佳祐公式YouTubeチャンネルにて公開された。

■“饅頭”を食べながら支度をする桑田佳祐がアニメーションで登場

6月24日に最新CDシングル「人誑し / ひとたらし」をリリースした桑田佳祐。6月23日に表題曲「人誑し / ひとたらし」のMVを公開し、6月25日には『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026』の追加公演を発表するなど話題沸騰中。そして6月27日に「人誑し / ひとたらし」とともにTVアニメ『あかね噺』の主題歌として書き下ろされた楽曲「AKANE On My Mind～饅頭こわい」のAnimeMVが桑田佳祐公式YouTubeチャンネルにて公開された。

2026年2月、70歳・古希を迎えソロでの活動の話題が続く桑田佳祐。6月24日に約10年ぶりとなる最新CDシングル「人誑し / ひとたらし」をリリースし、各種音楽チャートやSNSで大きな話題を呼んでいる。本作品には、テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌である表題曲「人誑し / ひとたらし」、エンディング主題歌「AKANE On My Mind～饅頭こわい」に加えて、「南谷ミュージック・シティー」とカンロの最新CMに使用されている4曲のCMソングが収録され、ジャンル多彩な全7曲が収録されている。

6月23日に公開された表題曲「人誑し / ひとたらし」のMVは桑田佳祐のキャリア史上最大規模の撮影となり、バンドメンバーには桑田ソロのステージを支える馴染みのメンバーに加え小林壱誓（緑黄色社会）、ほな・いこか（ゲスの極み乙女）という豪華メンバーが集結するなど見どころ満載。YouTubeの音楽急上昇チャートにランクインするなど、注目度の高さが伺える。

話題沸騰中の本シングルだが、2曲目に収録されている「AKANE On My Mind～饅頭こわい」のAnime MVが6月27日に公開された。本楽曲は前述のとおり、TVアニメ『あかね噺』のエンディング主題歌。アニメでは、キャッチーで軽快なポップソングとリンクして、爽やかでトロピカルな色使いのイラストがふんだんに描かれた映像が、毎話の終わりを心地よく締め括ってきた。

公開された映像は、アニメ本編同様に渡辺歩監督をはじめTVアニメ『あかね噺』を手掛けるアニメ制作チームが手がけたAnime MVとなっている。現れたのは、楽屋のテレビで『あかね噺』を観ながら楽曲名にもある“饅頭”を食べる桑田佳祐。支度をする桑田が身に纏うのは見覚えのある着物と羽織。なんと実はこの映像、2月26日の誕生日に突如公開され、アニメーション化した桑田自身が主題歌決定の発表をしたスペシャルアニメ映像の前日譚。同映像は、落語を演じる舞台である高座に桑田佳祐が上がり、主題歌を担当することを発表するというもので、桑田自身が声を吹き込んだことでも大きな話題を呼んだ。今回のAnime MVではその発表に向けて“饅頭”を食べながら支度をする桑田佳祐がアニメーションで描かれている。

「AKANE On My Mind～饅頭こわい」の楽曲フル尺に合わせて『あかね噺』の映像やイラストがふんだんに使用され、アニメのエンディング映像にあらたなカットを追加した必見の映像だ。梅雨明けと本格的な夏の訪れが待ち遠しい今日この頃。ぜひ夏のポップナンバーとも言える楽曲に注目だ。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.06.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「AKANE On My Mind～饅頭こわい 」

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■関連リンク

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https://southernallstars.jp

TVアニメ『あかね噺』 作品サイト

https://akane-banashi.com/