平野紫耀の“ビジュがエグい”ルイ・ヴィトンを取り入れたコーデを厳選！BTS・J-HOPE、村上隆、コン・ユなど豪華2ショットも

写真＆動画：平野紫耀の“ビジュがエグい”ルイ・ヴィトンを取り入れたコーデ（全7投稿）

2025年1月にルイ・ヴィトンのアンバサダーに就任したNumber_iの平野紫耀。アンバサダー就任後は、ラグジュアリーな着こなしと圧倒的なオーラで国内外のファンを魅了している。

本稿では、そんな平野の魅力が詰まったルイ・ヴィトンコーデを厳選。BTS・J-HOPEや韓国の俳優コン・ユらとの豪華2ショットなども紹介。

■爽やかすぎる！白T×デニムのカジュアルコーデ

平野のInstagramに投稿されたルイ・ヴィトンとユニセフのパートナーシップ10周年記念書籍『REBONDS』の参加報告をした際のカット。白のロゴTシャツに淡いブルーデニムを合わせた爽やかなカジュアルコーデ。

1枚目ではルイ・ヴィトンのモノグラムが描かれたボールを宙に投げるようなポーズを見せ、2枚目では満面の笑顔を披露。3枚目ではボールとバッグを肩に掛けた姿も公開した。

■貴公子感がエグい！ルイ・ヴィトンのハイウォッチ＆ハイジュエリーをまとった洗練ビジュ

ルイ・ヴィトンのハイジュエリー＆ハイウォッチ展示会を訪れた際のショット。限定モデルのハイウォッチ「エスカル ワールドタイム フライングトゥールビヨン」と、ホワイトゴールドとダイヤモンドをあしらったブローチやピアスを着用し、ネイビーブルーのタキシードスタイルを披露。

ホワイトブロンドと黒のルーツカラーを生かしたオールバックヘアも印象的で、腕時計に視線を落とす仕草や端正な横顔からは、まるで貴公子のような気品が漂っている。

■パープルのミニバッグがアクセント！ベージュセットアップコーデ

『VOGUE FRANCE』のTikTokで公開された、フランス・パリで行われたルイ・ヴィトン『2026秋冬メンズ・ファッションショー』に参加した際のショット。

ベージュのセットアップにブルーのストライプシャツとネクタイを合わせ、パープルのミニバッグ「スピーディ」をアクセントにした着こなしを披露。洗練されたムード溢れるスタイリングとなっている。

■白セットアップ×モノグラムバッグ！抜け感のある空港コーデ

パリで開催されるルイ・ヴィトンの『2026秋冬メンズ・ファッションショー』に出席するため渡仏した際の空港ショット。白キャップにサングラス、白いセットアップのインに黒Tシャツを合わせたリラックス感のある着こなし。

隣の座席にはルイ・ヴィトンのモノグラムバッグが置かれているほか、投稿ではバッグやスニーカーの単体カット（2枚目と4枚目）も公開。抜け感がありながらも洗練された雰囲気が漂う空港コーデとなっている。

■村上隆との笑顔ショットも！襟付きジャケット＆デニムのカジュアルコーデ

現代美術家・村上隆がInstagramに投稿した写真。平野は黒のレザースリーブが印象的なジャケットにデニムを合わせたカジュアルコーデで登場し、LVロゴが描かれたカラフルなアート空間や大型作品の前で撮影したショットが公開された。

村上との笑顔の2ショットや、ふたりでハートを作る動画も投稿されており、和やかな交流の様子もうかがえる。

■BTS・J-HOPEとの豪華2ショット！ルイ・ヴィトンショーで並ぶ姿が話題

ファッション誌『SPUR』の公式TikTokで公開された、BTS・J-HOPEとの2ショット。ふたりはフランス・パリで開催されたルイ・ヴィトンの『2025-26年秋冬メンズコレクション』のショーに出席しており、動画には会場で肩を並べる姿が収められている。

平野はモノグラム柄のジャケットにフレアパンツを合わせたコーディネートで登場。世界的人気を誇るアーティストとの貴重な2ショットとなっている。

■ピンクカーディガン姿で笑顔！コン・ユとの貴重な2ショット

自身のInstagramに投稿した、ルイ・ヴィトン『2026年春夏メンズコレクションショー』での思い出ショット。1枚目には、ルイ・ヴィトンのメンズ クリエイティブ・ディレクターであるファレル・ウィリアムスと肩を組んだ2ショットが収められており、平野はピンクのカーディガンに白Tシャツを合わせたカジュアルなコーディネート。

ほかにもパリの街並みをバックにした写真などが公開されているが、なかでも注目を集めたのが9枚目の韓国の俳優コン・ユとの2ショット。シャンパングラスを手にしたコン・ユに肩を寄せられた平野は、うれしそうな笑顔を浮かべており、和やかな雰囲気が伝わってくる。