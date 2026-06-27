FIFAワールドカップ北中米大会もいよいよ決勝トーナメントに突入する。日本との対戦が決まったブラジルでは警戒感が広がっており、J2新潟でプレーした経験を持つFWシルビーニョは「接戦になる」と予想した。両チームは29日（日本時間30日）に米ヒューストンで激突する。

■「レベルの高さに驚いた」

グループFを2位通過した日本。決勝トーナメント1回戦で対峙するのは、グループCを1位突破したブラジル。最多5度のＷ杯優勝を誇る王国だが、近年は精彩を欠く。

2002年の日韓大会を最後に優勝から遠ざかっており、直近5大会では自国開催だった14年大会の4位が最高で、残り4大会は8強止まり。そのため、日本にも勝機は十分と見られており、ブラジル国内では警戒の声が広がっている。

ブラジルメディア『グローボ』は26日、新潟で2シーズン（19、20年）プレーし、20年には主将も務めたシルビーニョのインタビューを公開。勝負の行方について、話を聞いている。

現在ブラジルのフィゲレンセでプレーする35歳は「私が新潟に移籍した時、クラブの施設や環境、それと選手の質やレベルの高さに驚かされた」と、まずは日本で受けた衝撃を告白した。

■「運ではなく努力の結果」

そして、「たとえば、5人の選手がいれば、そのうち4人は両足を使える。日本人は右足でも左足でも完璧にボールを蹴ることができるんだ。彼らは毎日毎日、技術面の練習に取り組んでいる。W杯など国際大会における彼らのプレーぶりを見れば分かるだろう。あれは決して運任せの産物ではない。努力の結果なんだ」などと続け、練習から生まれる日本の高いクオリティーを説明した。

その上で、次戦については「拮抗した試合になると思う。多くのブラジル人は、日本が相手なら簡単な試合になると思っているかもしれないが、決してそんなことはない」と断言した。

さらに「運で勝ち上がったと勘違いしている人もいるかもしれないが、そうではない。今の日本代表選手は皆、レベルの高い主要リーグでプレーしており、ブラジルにとっては間違いなく非常に難しい試合になる」と念を押した。

「個人的にはやはりブラジルに勝ち上がってほしいと思う。すべてがうまくいくよう願っているが、決して簡単な試合にはならないね」と最後まで母国に警鐘を鳴らしていた。