日テレ・伊藤遼アナ、“2週間ほど”休養中と報告 声が出ない状況に「悔しく、不安な毎日です」
日本テレビの伊藤遼アナウンサー（31）が27日、自身のXを更新。2週間ほどお休みしています」と報告し、状況を伝えた。
【写真】「不安な毎日…」日テレ・伊藤遼アナの報告
投稿で「風邪からの声帯炎で声が出なくなり、2週間ほどお休みしています」と報告。「声を使う仕事をしている身として、悔しく、不安な毎日です。ただ、治療期間は、W杯のおかげで楽しく過ごせています！」とつづった。
続けて「そんな中、本日32歳になりました。徐々に仕事復帰する予定です！頑張ります！」と呼びかけ。「皆様もご自愛ください」と締めくくった。
伊藤アナは1994年6月生まれ、埼玉県出身。B型。明治大学 情報コミュニケーション学部卒業後の2017年4月、日本テレビに入社。『ヒルナンデス』の水・金アシスタントや『Going！Sports＆News』の日曜報道キャスター、スポーツ実況などさまざまな番組で活躍中。大のアニメ・漫画好きであることも知られている。4月1日の『ヒルナンデス』にて結婚を生報告した。
【写真】「不安な毎日…」日テレ・伊藤遼アナの報告
投稿で「風邪からの声帯炎で声が出なくなり、2週間ほどお休みしています」と報告。「声を使う仕事をしている身として、悔しく、不安な毎日です。ただ、治療期間は、W杯のおかげで楽しく過ごせています！」とつづった。
続けて「そんな中、本日32歳になりました。徐々に仕事復帰する予定です！頑張ります！」と呼びかけ。「皆様もご自愛ください」と締めくくった。
伊藤アナは1994年6月生まれ、埼玉県出身。B型。明治大学 情報コミュニケーション学部卒業後の2017年4月、日本テレビに入社。『ヒルナンデス』の水・金アシスタントや『Going！Sports＆News』の日曜報道キャスター、スポーツ実況などさまざまな番組で活躍中。大のアニメ・漫画好きであることも知られている。4月1日の『ヒルナンデス』にて結婚を生報告した。