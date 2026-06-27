日向坂46メンバーの始球式が中止に 台風の影響によるDeNA対ジャイアンツ戦の雨天中止に伴い
アイドルグループ・日向坂46の公式Xが27日に更新され、きょう松尾桜が始球式を務める予定だった横浜DeNAベイスターズVS読売ジャイアンツ戦が中止になったことを発表した。
【写真】彼女感満載！水族館でデートグラビアに挑戦した松尾桜
最初に【中止のお知らせ】と記された投稿で、「本日、松尾桜が始球式への参加を予定しておりました横浜スタジアムでの横浜DeNAベイスターズVS読売ジャイアンツ戦ですが、台風の影響により中止となりました」と報告した。
ファンからは「これは仕方がない…」「安全第一で！」「残念です…桜ちゃんの初始球式 でも、次の機会を楽しみに待ってます」「またの機会を楽しみにしています！」などの声が寄せられている。
【写真】彼女感満載！水族館でデートグラビアに挑戦した松尾桜
最初に【中止のお知らせ】と記された投稿で、「本日、松尾桜が始球式への参加を予定しておりました横浜スタジアムでの横浜DeNAベイスターズVS読売ジャイアンツ戦ですが、台風の影響により中止となりました」と報告した。
ファンからは「これは仕方がない…」「安全第一で！」「残念です…桜ちゃんの初始球式 でも、次の機会を楽しみに待ってます」「またの機会を楽しみにしています！」などの声が寄せられている。