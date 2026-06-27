【FIFAワールドカップ2026】ノルウェー代表 1ー4 フランス代表（日本時間6月27日／ボストン・スタジアム）

【映像】わずかなコースを射抜く理不尽シュート

これがバロンドーラーの実力なのか。フランス代表FWウスマン・デンベレが、ほぼシュートコースのない状況から強引にゴールをこじ開けると、ファンからは称賛の声が相次いだ。

日本時間6月27日、FIFAワールドカップ2026グループI第3節で、フランス代表はノルウェー代表と対戦した。

2連勝でラウンド32進出を決めているチーム同士の一戦。ノルウェーはスタメン10人を入れ替える大胆なターンオーバーを敢行した一方、首位通過を狙うフランスは主力を起用し、前半から試合を優位に進めた。

その中で圧倒的な存在感を放ったのがデンベレだった。7分、20分と立て続けにゴールを奪うと、2ー1とリードして迎えた32分にはハットトリックを達成する。

ボックス内でMFオーレリアン・チュアメニからの縦パスを右足で収めると、マイナス方向へボールを持ち出しながら左足を一閃。細かいタッチで相手DFとの間合いを外してシュートを振り抜くと、狭いコースを射抜き、逆サイドのネットを揺らした。

DAZNで解説を務めた佐藤寿人氏（元日本代表）は、「えー！？ シュートコースありましたか？」と驚きを隠せない様子。続けて「これだけノルウェーがコンパクトにブロックを組んだ中で、大外（右SBの）クンデが回ったことでコースを見つけました」と語り、味方のサポートを生かしながら、シュート3本でハットトリックを達成したデンベレの決定力を称賛した。

するとSNSでは「これはエゴい」「デンベレやばいなw」「無双しとるやん」「何もないところからゴールを生み出せるのは流石」「やば…て声出た」「えぐいなまじで」「今日はデンベレの日だな」「左右の足で蹴れるのは反則」「メッシ様並のシュート精度」「やっぱレベルが違いすぎる」「異様な点の取り方だね」「どう止めたらええねん」「楽々とハットトリック」「バロンドーラーが本気出したな」などの盛り上がりを見せた。

デンベレの大車輪の活躍もあり、フランス代表は4ー1で快勝。ノルウェー代表、セネガル代表という強豪が同居したグループIを3戦全勝で首位通過した。

（FIFAワールドカップ2026）