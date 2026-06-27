米大リーグは２６日、各地で行われ、ナ・リーグ西地区首位のドジャースは同２位のパドレスに１−７で敗れ、連勝は３で止まった。

先発の佐々木朗希は五回途中で降板、３安打３失点２奪三振で今季５敗目（３勝）となった。大谷翔平は１番指名打者で先発、４打数１安打だった。（デジタル編集部）

ドジャース ０１０ ０００ ０００＝１

パドレス ０３０ ０００ ０４×＝７

佐々木は一回裏、先頭のタティスを三振に打ち取った。２番を四球で歩かせたが、３番メリルを一塁併殺打に打ち取り、まずまずの立ち上がり。

先制点をもったら佐々木だが、二回裏は先頭の４番マチャドを歩かせ、暴投で進塁を許した後に結局５番も歩かせ無死一、二塁のピンチを招いた。一死後、７番フランスにスライダーをすくいあげられ、左翼席に飛び込む３ラン。１−３と逆転を許した。

佐々木は三回裏、１番から始まる打順を三者凡退に抑えた。

四回裏、佐々木は先頭のマチャドに二塁打を許すと、二死後にフランスに死球、ワグナーにも四球を与え満塁のピンチを招いた。９番打者を遊ゴロに仕留め、なんとかしのいだ。

五回裏、佐々木は先頭のタティスに二塁打を許し、続く２番に四球を与えたところで降板。２番手投手が踏ん張り、得点は許さなかった。

ドジャースは八回裏に４失点を許し、大勢が決まった。

【大谷の第１打席】

パドレスの先発は３１歳右腕のビューラー。一回表、大谷は先頭で打席に立つと、カウント０−１からの２球目の変化球を右前に運び出塁したが、後続が倒れ得点なし。

二回表、ドジャースは４番ベッツが通算３０１号となる今季１０号ソロを左翼スタンドに運び１点を先制。

【大谷の第２打席】

逆転を許したドジャースは三回表、一死走者なしで大谷が打席に。フルカウントから外角に来た球を見送ったがストライクを取られ見逃し三振に。結局、この回無得点。

【大谷の第３打席】

六回表、先頭で打席に立った大谷だが、一塁ゴロに倒れた。続く２番パヘスが四球で出塁したところで、パドレスは２番手として松井裕樹が登板。フリーマンに二塁打を浴びピンチを招いたが、満塁策の末に得点を許さず。

【大谷の第４打席】

２点を追うドジャースの八回表の先頭は大谷。この回から上がった４番手左腕モレホンの前に投ゴロに倒れた。チームは直後の連打で一死一、二塁の好機を作ったが、４番ベッツが二ゴロの併殺打に倒れた。