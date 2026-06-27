グラビアアイドル芸人の高田千尋（41）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。野球観戦の様子を投稿した。

「古坂大魔王さん@kosakadaimaouに誘って頂いて楽天vs西武in東京ドームを観戦してきました」と報告した。ピンクの楽天ユニホーム姿を披露し、「試合は逆転に次ぐ逆転で、楽天のサヨナラ勝利 毎年ここでしか野球の生観戦はしてない気がするけど、スポーツの生観戦はやっぱりいいね」とつづり、親族での交流ショットも加え「毎年誘ってもらってるのでドームで子どもの成長を感じる高田おばさんなのでした」と続けた。

高田は青森市出身で、明星大人文学部心理・教育学科在学時から、青森東高同級生の高坂友衣とお笑いコンビを結成して活動してきた。ファンや芸人仲間の間では「隠れ巨乳」と評判だったため、30歳からグラビアを始め、16年3月25日に自身初となるグラビアDVD「BURN」を発売。その後もセクシーショット満載のイメージビデオなどを発売し、あどけない顔のFカップボディーを水着やランジェリーショットで披露してきた。21年にお笑いコンビ「ばーん」解散後はピンでのグラビアや、ものまね芸人としても活動を継続し、ものまね専用のインスタグラムアカウントも持つ。レパートリーは中川翔子、石原さとみ、山口智子など。競輪番組などにも出演。自身のSNSでは番組や、水着などのプライベート写真なども投稿。特技はソフトテニス、バドミントン。趣味はフットサル、格闘技観戦。身長162センチ。血液型AB。