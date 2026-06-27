OPにMÁME（豆原一成）の「むらさきいろ」、EDにFRIDAY CATSの「Doppelgänger」が決定！白石美子（かたせ梨乃）の秘密を知る豪華共演者＆60秒予告映像を解禁！

オープニングテーマにMÁME（豆原一成）の「むらさきいろ」

エンディングテーマにFRIDAY CATSの「Doppelgänger」が決定！

白石美子（かたせ梨乃）の秘密を知る豪華共演者＆60秒予告映像を解禁！

テレ東では7月2日（木）から「夫婦と16歳～狂気の隣人～」（毎週木曜深夜24時30分～）を放送します。原作は、『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名作で、既婚者への一目惚れから始まる愛と執着の衝撃が「ジャンプルーキー！」の「連載争奪ランキング」で読者に選ばれた注目作です。新婚夫婦の隣に引っ越してきた “自認16歳美少女”の61歳おばさんが一目惚れをきっかけに、既婚者だとわかっていながらも「好きなら奪ってしまえ」とありとあらゆる色恋仕掛けをしていく…。そんな愛ゆえに暴走する狂気に満ち溢れたロマンティックホラーが幕を開けます。

“自認16歳の美少女”の61歳おばさん・白石美子役にかたせ梨乃。狂気的な隣人に翻弄(ほんろう)される既婚者イケメン会社員・野村紘役に豆原一成（JO1）が演じるほか、明るく元気な元キャバ嬢で紘の妻・野村冴役に岡田結実。”理想の16歳美少女”姿の白石美子役に林芽亜里ほか豪華キャストが出演することは既報の通りですが…

この度、オープニングテーマにMÁME（豆原一成）の「むらさきいろ」

エンディングテーマにFRIDAY CATSの「Doppelgänger」が決定！

◆オープニングテーマ：MÁME「むらさきいろ」

野村紘役を務める豆原がソロで歌う「むらさきいろ」が本作のオープニングテーマに決定！「全部私の為にだよね？」という歌詞が、 紘の行動に一喜一憂する美子の切ない叫びや、純粋な想いとマッチした本作を象徴する楽曲となっております。

©「夫婦と16歳」製作委員会

■MÁMEコメント

ドラマで初主演(W主演)ということもありながら、

オープニングテーマも自分が歌わせていただくことになって、凄く嬉しい気持ちでいっぱいです。

今現在、撮影中ということもあり新鮮な気持ちでレコーディングすることもできて、気持ちも入った曲になっていると思うので、是非楽しみにしていてください！

■プロフィール

2002 年 5 月 30 日⽣まれ、岡⼭県出⾝

サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から誕⽣したグローバルボーイズグループJO1のメンバー。2020年3月のデビュー以降、これまでにリリースしたすべてのシングルが主要音楽チャートで1位を獲得している。2026年4月には、東京ドームと京セラドーム大阪にてドーム公演『JO1DER SHOW 2026 “EIEN 永縁”』を成功させ、7月にはバンテリンドーム ナゴヤでの追加公演も控えている。

さらに、今秋には全米デビューも決定。10月には北米ツアーの開催も予定しており、グローバルにも活躍している。俳優としては日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』に出演したほか映画『BADBOYS-THE MOVIE-』『富⼠⼭と、コーヒーと、しあわせの数式』では主演を務めている。

◆エンディングテーマ：FRIDAY CATS「Doppelgänger」

そして、エンディングテーマには、今年の春に始動したばかりの新鋭4人組ロックバンドFRIDAY CATSの「Doppelgänger」が決定！Vo.ニケの猫のような甘い歌声が、美子の持つ二面性や、美子の策略通りにいかないもどかしさや皮肉を綴(つづ)ったような歌詞とマッチし、本作とぴったりな楽曲になっております。さらに、エンディングテーマを担当するFRIDAY CATSより222（にゃーにゃーにゃー）文字のコメントも…！

■FRIDAY CATSコメント

ドラマのテーマを見た時に今回EDに決定していただいた楽曲「Doppelgänger」がぴったりだなと思っていたので決定して嬉しかったです。

(他にもね、数曲作ったのですが心の中で「これじゃないかな！？」って勝手に思ってました。by Vo.ニケ)

「もう一人の自分」の裏表を描いた楽曲だったので、悪意と善意の混じったこの曲がドロッとした世界にハマると嬉しいです。気まぐれな週末の猫どもの音楽はひねくれてますが、あなたに、ドラマの世界に響くと嬉しいです。

■プロフィール

2026年春結成の4人組ロックバンド。突如シーンに現れたダークホースとして注目を集めている。その全貌はいまだ多くがベールに包まれているが、確かな存在感と「猫」のようなしなやかな音楽性を武器に、今後の動向から目が離せない新鋭バンド。ダークな世界観と鋭利なサウンドを武器に、独自の存在感を放つ。

さらに、白石美子の秘密を知る人物に、柳ゆり菜、夏樹陽子の出演が決定！

かたせ梨乃演じる”自認16歳の美少女”の61歳おばさん・白石美子の秘密の過去を知る重要な人物・吉田夏美役に、映画「バッコン！」では主演を務め、映画「純平、考え直せ」、「無頼」、「火の華」ではヒロインを務めた柳ゆり菜。美子の親友!?・黒岩美子役に、ドラマ「大恋愛」（TBS）、連続テレビ小説「マッサン」（NHK）など数多くの話題作に出演する一方、歌手、作家、美容系プロデューサーなど様々な分野で活躍する夏樹陽子が決定！

迫り来る隣人・白石美子の恐怖に背筋が凍る60秒予告映像を公開！

▼映像はこちらからご覧いただけます。

→https://youtu.be/gNlPi4YxKP4

Ⓒ「夫婦と16歳」製作委員会

Ⓒ「夫婦と16歳」製作委員会

«第1話（7月2日放送回）あらすじ»

野村紘（豆原一成）と妻・冴（岡田結実）が新婚生活を送るアパートの隣に、一人暮らしを始めた白石美子（かたせ梨乃）が引っ越してくる。イケメンで優しい紘に一目惚れした美子は、既婚者とわかっていながらも、⼿料理のお裾分けを機に親交を深めていく。そんな二人の様子に冴は不倫を疑うが、紘は「ありえない」と一蹴。“ある秘密”を抱えた隣人の狂気が暴走するロマンティックホラーここに開幕！

Ⓒ「夫婦と16歳」製作委員会

Ⓒ「夫婦と16歳」製作委員会

≪番組概要≫

【タイトル】 「夫婦と16歳～狂気の隣人～」

【放送局・放送日時】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

2026年7月2日スタート 毎週木曜 深夜24時30分～25時00分

BSテレ東

2026年7月5日スタート 毎週日曜 深夜24時40分～25時10分

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信

▶U-NEXT:https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr



広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/sru2es99bx

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】 ぱんぷきん『夫婦と16歳』

【W主演】 かたせ梨乃 豆原一成（JO1）

【共演】 岡田結実 林芽亜里 平埜生成 北村優衣 柳ゆり菜 西山繭子 夏樹陽子

【脚本】 加藤綾子 前田知礼

【監督】 山本大奨 佃直樹 吉川肇（テレビ東京）

※⾼橋名月監督は、体調不良により降板することになりました。

【オープニングテーマ】 MÁME「むらさきいろ」（LAPONE ENTERTAINMENT）

【エンディングテーマ】 FRIDAY CATS「Doppelgänger」（CAT TOWER）

【チーフプロデューサー】 祖父江里奈（テレビ東京）

【プロデューサー】 吉川肇(テレビ東京) 伊藤駆（ジャンゴフィルム）

【制作】 テレビ東京

【製作著作】 「夫婦と16歳」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/2216_tx/

【公式X】 @2216_tx https://x.com/2216_tx

【公式Instagram】 @2216_tx https://www.instagram.com/2216_tx

【公式TikTok】 @2216_tx https://www.tiktok.com/@2216_tx

【ハッシュタグ】 #夫婦と16歳

【コピーライト】 Ⓒ「夫婦と16歳」製作委員会