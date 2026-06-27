『仮面ライダーゼッツ』第41話「目覚める」、立ちはだかる小鷹からCODEを守れ！
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第41話「目覚める」が、あす6月28日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】世界の終わりが始まる!! 第41話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第41話「目覚める」あらすじ
ナイトメアによるCODEへの攻撃が開始された。ゼロ（川平慈英）から世界崩壊の危機を知らされた莫（今井）はCODEの施設へ急行する。
そんな莫の前にCODE壊滅を狙う小鷹（古川雄輝）が立ちはだかった。ゼロは必要な人だ！莫はゼッツに変身、ノクスミッドナイトシャドウと激突する！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】世界の終わりが始まる!! 第41話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
ナイトメアによるCODEへの攻撃が開始された。ゼロ（川平慈英）から世界崩壊の危機を知らされた莫（今井）はCODEの施設へ急行する。
そんな莫の前にCODE壊滅を狙う小鷹（古川雄輝）が立ちはだかった。ゼロは必要な人だ！莫はゼッツに変身、ノクスミッドナイトシャドウと激突する！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。