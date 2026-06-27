合体ロボの熱狂を新たな映像表現で描き出す！ アニメ『獣王武神ダンデヴァイン』ティザーPV解禁
アニメ『獣王武神ダンデヴァイン』より、ティザーPV、新規カットが解禁された。
【動画】本作の劇伴を使用し、世界観を体感できるアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』ティザーPV
グッドスマイルカンパニーの創業25周年プロジェクト「合体神シリーズ」。本プロジェクトでは、同社のメカ系レーベル「メカスマ」が全世界の合体ロボットファンへ向けて、長年人々を魅了し続ける「合体ロボ」の熱狂を、現代の新たな映像表現で描き出す。
合体ロボット「ダンデヴァイン」が謎の敵「アポスドール」を撃退して20年。世界は平和だったが、ダンデヴァインの玩具化で一世を風靡した「おもちゃメーカー・キャスガ」はダンデヴァインに依存し過ぎの結果、経営悪化の一途をたどりつつあった。
平和を乱してでもダンデヴァインの復活を願うキャスガ社長の静寂弦十郎（しじまげんじゅうろう）。そんな彼の願望が天に届いたか、再び東京にアポスドールが現れる。20年間何事もなく平和に浸りきった人々は大パニックに陥る。
皆が逃げ惑う中、かつてメインパイロットだった叔父・黒岩勇作に誘われ、ダンデヴァインに乗り込む高校生・静寂戟刃（しじまげきは）。果たして、新たに現れたアポスドールの目的は何なのか？ キャスガは再び玩具業界の覇権を手にするのか？ 新たなる戦いが幕を開ける。
静寂戟刃役を寺島拓篤、戟刃の同級生で彼女の久住茜役を白石晴香、戟刃の妹・静寂きれい役を会沢紗弥が務める。
このたび、記念すべきプロジェクト第1弾作品となる本作のティザーPVを解禁。ダンデヴァインをはじめ、メインキャラクターたちの新規カットも公開された。本PVでは本作の劇伴を使用しており、作品の壮大な世界観をより深く体感いただける内容となっている。
アニメ『獣王武神ダンデヴァイン』は、10月放送開始予定。
【動画】本作の劇伴を使用し、世界観を体感できるアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』ティザーPV
グッドスマイルカンパニーの創業25周年プロジェクト「合体神シリーズ」。本プロジェクトでは、同社のメカ系レーベル「メカスマ」が全世界の合体ロボットファンへ向けて、長年人々を魅了し続ける「合体ロボ」の熱狂を、現代の新たな映像表現で描き出す。
合体ロボット「ダンデヴァイン」が謎の敵「アポスドール」を撃退して20年。世界は平和だったが、ダンデヴァインの玩具化で一世を風靡した「おもちゃメーカー・キャスガ」はダンデヴァインに依存し過ぎの結果、経営悪化の一途をたどりつつあった。
皆が逃げ惑う中、かつてメインパイロットだった叔父・黒岩勇作に誘われ、ダンデヴァインに乗り込む高校生・静寂戟刃（しじまげきは）。果たして、新たに現れたアポスドールの目的は何なのか？ キャスガは再び玩具業界の覇権を手にするのか？ 新たなる戦いが幕を開ける。
静寂戟刃役を寺島拓篤、戟刃の同級生で彼女の久住茜役を白石晴香、戟刃の妹・静寂きれい役を会沢紗弥が務める。
このたび、記念すべきプロジェクト第1弾作品となる本作のティザーPVを解禁。ダンデヴァインをはじめ、メインキャラクターたちの新規カットも公開された。本PVでは本作の劇伴を使用しており、作品の壮大な世界観をより深く体感いただける内容となっている。
アニメ『獣王武神ダンデヴァイン』は、10月放送開始予定。