日本時間30日にブラジル戦

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で決勝トーナメント進出を決めた日本は26日（日本時間27日）、拠点のナッシュビルで29日（同30日）のブラジル戦へ調整した。スウェーデンとの1次リーグ最終戦から一夜明け、現地から届いた1本の動画に歓喜の声が上がっている。

スポーツチャンネル「DAZN」は日本時間27日午前11時32分、公式Xを更新。「久保建英がボールを使った練習を再開！ ブラジル戦へ急ピッチで完全復帰を目指す」として38秒の動画を投稿した。

久保は14日（同15日）のオランダ戦で左膝付近を負傷。チュニジア戦、スウェーデン戦は欠場していた。

動画内の説明によると、別メニューながら復帰に向けたリハビリを行ったという。南野と一緒にランニングを消化し、膝の状態を確かめながらボールを使ったメニューをこなした。南野によると、久保は「やれます！絶対大丈夫！」と話したという。

久保の最新情報にファンも歓喜。Xでは「また一歩前進」「ブラジル戦に君が必要だ！」「頼む タケ」「お、朗報。けど無理せずに」「間に合ってくれ」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）