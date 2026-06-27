サッカーワールドカップ北中米大会

サッカー日本代表は25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF最終戦でスウェーデンと対戦し、1-1で引き分けた。NHKで解説した本田圭佑は、一夜明けで自身のXを更新。“ピンチ”を迎えていた自らのサングラスにツッコミを入れ、ファンも笑いを誘われていた。

本田は26日（同27日）に「俺のサングラス、これどういう状態？」と2枚の画像とともに投稿。ピッチレポートする自身の姿だった。

バシッと黒のスーツで決めていたが、胸ポケットに入れていたサングラスがきちんと収まっていなかったのか、テンプル（つる）部分がギリギリ引っかかったような、あわや落下というピンチの状態だった。本田本人はこの時全く気付いていなかったようだが、ユーモアに自らツッコミを入れた形だ

これにX上のファンも笑いを誘われ、「これ気になってた!!笑」「気になって見てたけど間もなく消えた 落ちたのかな？」「さすがの本田さんも死角だったんですね…」「昨日リアタイしててめっちゃ気になってたwww」「中継見ながら気になってました笑」「いやほんまにどういう状態www」「ほんまに全部おもろい」「絶妙な刺さり方してたからサングラス気になってた」「こういう天然なところも含めて、やっぱり本田圭佑が大好きです」などと反響が集まっていた。

本田はオランダ戦、チュニジア戦も地上波で解説。独特の飾らない表現の数々が話題になっている。



（THE ANSWER編集部）