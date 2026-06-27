ジュニア新グループHowzit、「anan」初登場！ 個性的な5人の多角的魅力引き出す
新しく誕生した5人組ジュニアグループ・Howzit（ハウジー）が、7月1日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2502号（マガジンハウス）に最速登場。メンバーの織山尚大、西村拓哉、黒田光輝、檜山光成、ヴァサイェガ渉の撮り下ろしグラビアを届ける。
【写真】こちらもかっこいい！ 「anan」2502号通常版表紙は山田涼介
今号ではシークレット企画として、大倉忠義が編集長を務める雑誌「Zessei」とコラボレーション。Howzitは昨日6月26日発売された「Zessei Vol.02」のバックカバーにて、お披露目＆ビジュアル解禁され話題となっている。
「Zesse」編集長の大倉立ち会いのもと実施されたグラビア撮影のコンセプトは、個性的なメンバーがそろったHowzitの多面的な魅力を引き出す「BRAND NEW」「FANTASY」「DARKNESS」という3つのテーマ。物語の中に迷い込んだような幻想的な雰囲気をまといながら、5人の強い思いや新たな可能性を感じる世界観に。
撮影当日は、衣装のフィッティングやディレクションに大倉も参加。5人のスタートを飾るにふさわしい、スペシャルなシューティングになった。
まず撮影したテーマは「BRAND NEW」。デニムオンデニム×フェミニンなパールのアクセサリーを大胆にまとった、ヘルシーかつツヤ感のある装いに。「デニムだけだとカジュアルになりがちだけど、パールがあることで洗練されていて5人にすごく似合っている」と大倉も太鼓判。
デニム衣装の際は白などさわやかな背景を選ぶことが多い中、幻想的な雰囲気を意識し、あえて今回はブラックをチョイス。5人の強いまなざし＆クールな表情を中心に撮影を行った。ソロカットではGジャンをずらしてタンクトップから肩をあらわにしたり、Tシャツから腹筋をのぞかせるなど、セクシーなポーズにも挑戦。5人の新たな魅力が感じられるショットが次々と…。
集合カットを撮影した後は、織山×西村、黒田×檜山×ヴァサイェガのバディショットもカメラに収めた。指示を出される前にポーズが自然とリンクする場面も多々あり、今回がグループでは2回目の撮影とは思えないほど。そんな様子を大倉さんはほほ笑ましい表情で見つめていた。
次に撮影したのは「FANTASY」をテーマに、オールホワイトのスーツに身を包んだ柔らかな世界観。
ジャケットにレースのシャツを合わせていたり、シースルーのタンクトップをインナーにしたり、ジャケットを素肌に羽織っていたりと、5人の着こなしの違いも見どころだ。
集合カットでは5人が横一列に並び、一枚のロングベールを全員でまとって撮影。グループの“誕生”を想起させる神秘的なオーラが漂う一枚に仕上がった。
その後のソロカット＆バディカットでは、ベールの他に白いバラやかすみ草、サーベルも小道具として用意。「“姫と、姫を守る騎士”というコンセプトで撮影をしたい」と編集部から伝えると、思わずニヤリとする5人だったが、撮影が始まると意図をすぐにくみ取り、はかなくも美しい世界観を表現。このカットや全バディカットを含むスペシャルグラビアは、8月19日発売の「anan」2508号に掲載の予定だ。
最後は、「DARKNESS」をテーマにしたオールブラックの衣装。織山はナポレオンジャケット×ベレー帽、西村はオーバーサイズのジャケット×ネクタイ、黒田はジャケット×ノースリーブシャツ、檜山はレザーのアウター×黒シャツ、ヴァサイェガはロングジャケット×フーディと、5人の個性に合わせたコーディネートに。
「この方がスッキリ見えるかも」「キャラ的に、個性出るのはこっちかな」と、大倉も一人一人のフィッティングに立ち会い、メンバーとも意見を交換しながらアイテムを選んだ。衣装のイメージに合わせ、5人の爪に塗ったブラックのネイルもアクセントに。ソロカットではクールなまなざし＆大胆なポージングで“闇落ち”を想起させる、ダークな世界観を表現した。
織山×西村×ヴァサイェガ、黒田×檜山で撮影したバディカットはピンクのライトを背景に。集合カットでは5人でピンクのソファに腰掛け、撮影を行った。ワンシーターのソファに集まって撮影する際にはギュッと距離が近づくよう、背中をかがめたり、脚をあげたりと、体勢のキツいポーズでも決して表情を崩すことのない5人。運動能力の高いメンバーが集まったHowzitの高いポテンシャルを感じる場面だった。
先ほどのクールな表情から一転、撮影が終わると「オリのナポレオンジャケット、俺も着てみたい」「ヴァサのジャケットもいいよね」とお互いの衣装を“試着”し合うなど、無邪気にはしゃぐ様子も。全員同学年の5人が集まったわちゃわちゃとした普段の姿とクールなグラビアとのギャップが楽しめる。
今回の撮影の直前にグループ名・Howzitを聞いたという5人。ソロインタビューでは新たなグループ名を背負って活動していくことへの決意や、Howzit のメンバーとかなえたい夢や目標、応援してくれるファンへのメッセージなど、いまの5人の率直な思いを深掘り。座談会では決めておきたいグループのルールやグループ内の「◯◯王」を決めるなど、五者五様の個性があふれるにぎやかなトークとなった。
なお、通常版表紙は山田涼介が務める。
「anan」2502号は、マガジンハウスより7月1日発売。特別定価880円。
【写真】こちらもかっこいい！ 「anan」2502号通常版表紙は山田涼介
今号ではシークレット企画として、大倉忠義が編集長を務める雑誌「Zessei」とコラボレーション。Howzitは昨日6月26日発売された「Zessei Vol.02」のバックカバーにて、お披露目＆ビジュアル解禁され話題となっている。
撮影当日は、衣装のフィッティングやディレクションに大倉も参加。5人のスタートを飾るにふさわしい、スペシャルなシューティングになった。
まず撮影したテーマは「BRAND NEW」。デニムオンデニム×フェミニンなパールのアクセサリーを大胆にまとった、ヘルシーかつツヤ感のある装いに。「デニムだけだとカジュアルになりがちだけど、パールがあることで洗練されていて5人にすごく似合っている」と大倉も太鼓判。
デニム衣装の際は白などさわやかな背景を選ぶことが多い中、幻想的な雰囲気を意識し、あえて今回はブラックをチョイス。5人の強いまなざし＆クールな表情を中心に撮影を行った。ソロカットではGジャンをずらしてタンクトップから肩をあらわにしたり、Tシャツから腹筋をのぞかせるなど、セクシーなポーズにも挑戦。5人の新たな魅力が感じられるショットが次々と…。
集合カットを撮影した後は、織山×西村、黒田×檜山×ヴァサイェガのバディショットもカメラに収めた。指示を出される前にポーズが自然とリンクする場面も多々あり、今回がグループでは2回目の撮影とは思えないほど。そんな様子を大倉さんはほほ笑ましい表情で見つめていた。
次に撮影したのは「FANTASY」をテーマに、オールホワイトのスーツに身を包んだ柔らかな世界観。
ジャケットにレースのシャツを合わせていたり、シースルーのタンクトップをインナーにしたり、ジャケットを素肌に羽織っていたりと、5人の着こなしの違いも見どころだ。
集合カットでは5人が横一列に並び、一枚のロングベールを全員でまとって撮影。グループの“誕生”を想起させる神秘的なオーラが漂う一枚に仕上がった。
その後のソロカット＆バディカットでは、ベールの他に白いバラやかすみ草、サーベルも小道具として用意。「“姫と、姫を守る騎士”というコンセプトで撮影をしたい」と編集部から伝えると、思わずニヤリとする5人だったが、撮影が始まると意図をすぐにくみ取り、はかなくも美しい世界観を表現。このカットや全バディカットを含むスペシャルグラビアは、8月19日発売の「anan」2508号に掲載の予定だ。
最後は、「DARKNESS」をテーマにしたオールブラックの衣装。織山はナポレオンジャケット×ベレー帽、西村はオーバーサイズのジャケット×ネクタイ、黒田はジャケット×ノースリーブシャツ、檜山はレザーのアウター×黒シャツ、ヴァサイェガはロングジャケット×フーディと、5人の個性に合わせたコーディネートに。
「この方がスッキリ見えるかも」「キャラ的に、個性出るのはこっちかな」と、大倉も一人一人のフィッティングに立ち会い、メンバーとも意見を交換しながらアイテムを選んだ。衣装のイメージに合わせ、5人の爪に塗ったブラックのネイルもアクセントに。ソロカットではクールなまなざし＆大胆なポージングで“闇落ち”を想起させる、ダークな世界観を表現した。
織山×西村×ヴァサイェガ、黒田×檜山で撮影したバディカットはピンクのライトを背景に。集合カットでは5人でピンクのソファに腰掛け、撮影を行った。ワンシーターのソファに集まって撮影する際にはギュッと距離が近づくよう、背中をかがめたり、脚をあげたりと、体勢のキツいポーズでも決して表情を崩すことのない5人。運動能力の高いメンバーが集まったHowzitの高いポテンシャルを感じる場面だった。
先ほどのクールな表情から一転、撮影が終わると「オリのナポレオンジャケット、俺も着てみたい」「ヴァサのジャケットもいいよね」とお互いの衣装を“試着”し合うなど、無邪気にはしゃぐ様子も。全員同学年の5人が集まったわちゃわちゃとした普段の姿とクールなグラビアとのギャップが楽しめる。
今回の撮影の直前にグループ名・Howzitを聞いたという5人。ソロインタビューでは新たなグループ名を背負って活動していくことへの決意や、Howzit のメンバーとかなえたい夢や目標、応援してくれるファンへのメッセージなど、いまの5人の率直な思いを深掘り。座談会では決めておきたいグループのルールやグループ内の「◯◯王」を決めるなど、五者五様の個性があふれるにぎやかなトークとなった。
なお、通常版表紙は山田涼介が務める。
「anan」2502号は、マガジンハウスより7月1日発売。特別定価880円。